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В Азербайджане отмечают День Республики

28.05.2020 09:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Азербайджане отмечают национальный праздник - День Республики. Ровно 102 года назад после распада Российской империи Азербайджан объявил себя первой демократической республикой на мусульманском Востоке. Спустя два года страна вошла в состав СССР. Снова объявила независимость после его распада в 91-м. С Днем Республики Ильхама Алиева поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. 
 
 
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В Азербайджане отмечают национальный праздник - День Республики. Ровно 102 года назад после распада Российской империи Азербайджан объявил себя первой...
 
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