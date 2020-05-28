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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Азербайджане отмечают День Республики В Азербайджане отмечают национальный праздник - День Республики. Ровно 102 года назад после распада Российской империи Азербайджан объявил себя первой...

В Азербайджане отмечают национальный праздник - День Республики. Ровно 102 года назад после распада Российской империи Азербайджан объявил себя первой демократической республикой на мусульманском Востоке. Спустя два года страна вошла в состав СССР. Снова объявила независимость после его распада в 91-м. С Днем Республики Ильхама Алиева поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.