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Япония не будет платить туристам

28.05.2020 12:48 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Японское агентство по туризму опровергло информацию о том, что Токио будет выдавать иностранным туристам ваучеры на покрытие стоимости путешествия, чтобы стимулировать туризм в стране. Ранее в соцсетях и информагентствах появилась информация о том, что за каждый день пребывания путешественникам, которые забронировали отель, обещалось 185 долларов ежедневно. 
 
 
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Японское агентство по туризму опровергло информацию о том, что Токио будет выдавать иностранным туристам ваучеры на покрытие стоимости путешествия, чтобы...
 
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