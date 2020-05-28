|
Япония не будет платить туристам
28.05.2020 12:48 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЯпонское агентство по туризму опровергло информацию о том, что Токио будет выдавать иностранным туристам ваучеры на покрытие стоимости путешествия, чтобы стимулировать туризм в стране. Ранее в соцсетях и информагентствах появилась информация о том, что за каждый день пребывания путешественникам, которые забронировали отель, обещалось 185 долларов ежедневно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Японское агентство по туризму опровергло информацию о том, что Токио будет выдавать иностранным туристам ваучеры на покрытие стоимости путешествия, чтобы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)