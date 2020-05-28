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В Берлинском зоопарке вывели на прогулку маленьких панд

28.05.2020 19:50 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Берлинском зоопарке  сегодня вывели на первую весеннюю прогулку  двух детенышей панды. Юным бамбуковым медведям-близнецам исполнилось по 9 месяцев. Зоопарк пока открылся только для тех, кто бронировал билеты заранее. Маленькие панды, таким образом, привыкают не только к прогулкам под открытым небом, но и ко вниманию зрителей.
 
 
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В Берлинском зоопарке  сегодня вывели на первую весеннюю прогулку  двух детенышей панды. Юным бамбуковым медведям-близнецам исполнилось по 9 месяцев. Зоопарк пока...
 
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