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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Берлинском зоопарке вывели на прогулку маленьких панд В Берлинском зоопарке сегодня вывели на первую весеннюю прогулку двух детенышей панды. Юным бамбуковым медведям-близнецам исполнилось по 9 месяцев. Зоопарк пока...

В Берлинском зоопарке сегодня вывели на первую весеннюю прогулку двух детенышей панды. Юным бамбуковым медведям-близнецам исполнилось по 9 месяцев. Зоопарк пока открылся только для тех, кто бронировал билеты заранее. Маленькие панды, таким образом, привыкают не только к прогулкам под открытым небом, но и ко вниманию зрителей.