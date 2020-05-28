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Болгария ждет на своих курортах европейских туристов

28.05.2020 19:50 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Европейские государства-курорты начинают открывать границы. Болгария готова принимать граждан стран-соседок уже с понедельника, а всех граждан ЕС - с 15 июня. Причем, отдыхающие будут избавлены от двухнедельного карантина. Им также не нужен будет  "паспорт здоровья". Всех гостей лишь проинструктируют  относительно соблюдения мер противоэпидемической безопасности. С 15 июня  Болгария планирует восстановить авиасообщение со странами, где наблюдается схожая эпидобстановка.

Хорватия открывает границы


Свои границы открыла для граждан 10 государств ЕС и Хорватия. Это касается стран  с относительно благополучной эпидемической ситуацией. Все они смогут заполнить въездные документы онлайн.

 
 
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Европейские государства-курорты начинают открывать границы. Болгария готова принимать граждан стран-соседок уже с понедельника, а всех граждан ЕС - с 15 июня....
 
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