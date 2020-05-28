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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США число безработных достигло 40 млн В Соединенных Штатах подано более 40 миллионов заявок на получение пособия по безработице. Четверть трудоспособного населения теперь не имеет постоянного дохода....

В Соединенных Штатах подано более 40 миллионов заявок на получение пособия по безработице. Четверть трудоспособного населения теперь не имеет постоянного дохода. Без медицинских страховок могут остаться 30 миллионов человек. И в разгар эпидемии это будет иметь самые катастрофические последствия. Парламент страны утвердил выделение 3 триллионов долларов на неотложные меры по спасению национальной экономики. Эти средства будут направлены в том числе на выплату пособий и поддержку бедствующих граждан.