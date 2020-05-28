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В США число безработных достигло 40 млн

28.05.2020 19:50 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Соединенных Штатах  подано более 40 миллионов заявок на получение пособия по безработице. Четверть трудоспособного населения теперь не имеет постоянного дохода. Без медицинских страховок могут остаться 30 миллионов человек. И в разгар эпидемии это будет иметь самые катастрофические последствия. Парламент страны утвердил выделение 3 триллионов долларов  на неотложные меры по спасению национальной экономики. Эти средства будут направлены в том числе на выплату пособий и  поддержку бедствующих граждан.
 
 
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В Соединенных Штатах  подано более 40 миллионов заявок на получение пособия по безработице. Четверть трудоспособного населения теперь не имеет постоянного дохода....
 
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