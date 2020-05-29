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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Lufthansa может объявить себя банкротом О возможном банкротстве заявил немецкий авиаконцерн Lufthansa - он несет убытки в миллион евро в час. И резервы в 4 миллиарда евро будут израсходованы уже осенью. И если...

О возможном банкротстве заявил немецкий авиаконцерн Lufthansa - он несет убытки в миллион евро в час. И резервы в 4 миллиарда евро будут израсходованы уже осенью. И если компании не удастся договориться с властями Германии и ЕС о господдержке, то наблюдательный совет концерна рассматривает банкротство как один из выходов.