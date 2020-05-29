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Lufthansa может объявить себя банкротом

29.05.2020 17:34 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

О возможном банкротстве заявил немецкий авиаконцерн Lufthansa - он несет убытки в миллион евро в час. И резервы в 4 миллиарда евро будут израсходованы уже осенью. И если компании не удастся договориться с властями Германии и ЕС о господдержке, то наблюдательный совет концерна рассматривает банкротство как один из выходов.
 
 
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О возможном банкротстве заявил немецкий авиаконцерн Lufthansa - он несет убытки в миллион евро в час. И резервы в 4 миллиарда евро будут израсходованы уже осенью. И если...
 
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