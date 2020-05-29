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Забастовки на заводах Renault

29.05.2020 17:34 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Renault закрывает завод на севере Франции из-за финансовых трудностей - накануне сообщили о сокращении около 15 тысяч рабочих мест в мире и более 4 с половиной тысяч во Франции. При этом Renault начинает переговоры с профсоюзами о реструктуризации нескольких французских заводов, а это грозит закрытием предприятий. Сотрудники завода в Мобеже объявили бессрочную забастовку. 
 
 
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Renault закрывает завод на севере Франции из-за финансовых трудностей - накануне сообщили о сокращении около 15 тысяч рабочих мест в мире и более 4 с половиной тысяч во...
 
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