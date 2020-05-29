|
Забастовки на заводах Renault
29.05.2020 17:34 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTRenault закрывает завод на севере Франции из-за финансовых трудностей - накануне сообщили о сокращении около 15 тысяч рабочих мест в мире и более 4 с половиной тысяч во Франции. При этом Renault начинает переговоры с профсоюзами о реструктуризации нескольких французских заводов, а это грозит закрытием предприятий. Сотрудники завода в Мобеже объявили бессрочную забастовку.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Renault закрывает завод на севере Франции из-за финансовых трудностей - накануне сообщили о сокращении около 15 тысяч рабочих мест в мире и более 4 с половиной тысяч во...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)