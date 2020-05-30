Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беспорядки в США охватили более 10 крупных городов В США ширятся беспорядки, вызванные гибелью от рук полиции чернокожего жителя Миннеаполиса. Минувшей ночью погромы и столкновения с блюстителями порядка имели...

, вызванные. Минувшей ночью погромы и столкновения с блюстителями порядка имели место в десятках городов, включая Нью-Йорк, Хьюстон и Лос-Анджелес. В одном только Миннеаполисе были разграблены две сотни домов. Сообщается о десятках арестованных.По всей стране участники акций протеста продолжили грабить магазины и жечь автомобили. Для разгона толпы полиция и национальная гвардия применяют резиновые пули, а также гранаты со слезоточивым газом. Достается и журналистам: властями во время прямого эфира был задержан корреспондент CNN, а представительница NBC пострадала от резиновых пуль.