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Беспорядки в США охватили более 10 крупных городов

30.05.2020 11:42 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В США ширятся беспорядки, вызванные гибелью от рук полиции чернокожего жителя Миннеаполиса. Минувшей ночью погромы и столкновения с блюстителями порядка имели место в десятках городов, включая Нью-Йорк, Хьюстон и Лос-Анджелес. В одном только Миннеаполисе были разграблены две сотни домов. Сообщается о десятках арестованных.

По всей стране участники акций протеста продолжили грабить магазины и жечь автомобили. Для разгона толпы полиция и национальная гвардия применяют резиновые пули, а также гранаты со слезоточивым газом. Достается и журналистам: властями во время прямого эфира был задержан корреспондент CNN, а представительница NBC  пострадала от резиновых пуль.

 
 
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В США ширятся беспорядки, вызванные гибелью от рук полиции чернокожего жителя Миннеаполиса. Минувшей ночью погромы и столкновения с блюстителями порядка имели...
 
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