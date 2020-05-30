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Беспорядки в США охватили более 10 крупных городов
30.05.2020 11:42 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
По всей стране участники акций протеста продолжили грабить магазины и жечь автомобили. Для разгона толпы полиция и национальная гвардия применяют резиновые пули, а также гранаты со слезоточивым газом. Достается и журналистам: властями во время прямого эфира был задержан корреспондент CNN, а представительница NBC пострадала от резиновых пуль.
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