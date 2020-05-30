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Спецоперация ORION V завершена: изъято более 50 тонн кокаина

30.05.2020 11:42 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Завершилась одна из крупнейших в истории совместная антинаркотическая операция, в ходе которой США, Колумбия и еще два десятка стран сумели конфисковать у наркокартелей 50 тонн кокаина. Это своеобразный рекорд. Такого выдающегося результата удалось достичь благодаря тому, что участники координировали действия армии и полиции как на море, так и на суше. Операция ORION V  длилась полтора месяца - с 1 апреля по 15 мая. Помимо кокаина, конфисковать удалось более полутора миллиардов долларов, 38 судов, 2 подводные лодки и 4 самолета. 

 
 
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Завершилась одна из крупнейших в истории совместная антинаркотическая операция, в ходе которой США, Колумбия и еще два десятка стран сумели конфисковать у...
 
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