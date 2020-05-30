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США охвачены беспорядками

30.05.2020 21:58 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Соединенные Штаты охвачены беспорядками. Тысячи протестующих на улицах десятков крупнейших городов страны - Миннесоты, Хьюстона, Далласа, Лас-Вегаса, Лос-Анжелеса, Атланты, Нью-Йорка и даже столицы - Вашингтона. Они крушат все на своем пути, забрасывают стражей порядка камнями, петардами, бутылками с зажигательной смесью. Среди полицейских  есть погибшие и раненые. Стражи порядка отвечают протестующим не церемонясь. Массовые беспорядки жестко подавляют. В ход идут дубинки, слезоточивый газ и даже огнестрельное оружие. Под сотню человек арестовано. Во всеобщем хаосе досталось даже журналистам. В Миннеаполисе арестовали съемочную группу непосредственно в прямом эфире. В других городах они оказались под градом резиновых пуль и перцовых шариков. В особо горячих точках - там, где полицейские не могут сами справится с ситуацией, на помощь приходит военная полиция. Она обучена укрощать и разгонять большие толпы. 

Ольга Давидович о том, как бунт захватывает Соединенные Штаты. Абсолютный хаос - так описывают происходящее в Соединенных Штатах американские СМИ. Массовые протесты, которые начались в Миннеаполисе, быстро распространились по всей стране, и к сегодняшнему дню приобрели угрожающие масштабы. Беспорядки, поджоги, столкновения с полицией и Национальной гвардией охватили под три сотни крупных городов. В ряде районов введен режим чрезвычайной ситуации. Американский бунт уже в сотне метров от Белого дома. Движение перекрыто. Часть демонстрантов пытается прорваться к зданию конгресса, другая призывает к штурму резиденции. Активисты забрасывают бутылками офицеров секретной службы, крушат ограждения, мешают полиции проводить аресты.  А это уже Нью-Йорк. Тысячи протестующих штурмуют стадион "Барклайс-центр" в Бруклине. В полицию летят камни и бутылки, спецназ в ответ атакует толпу и периодически выдергивает из неё отдельных людей.  Полиция проводит массовые задержания, бунтовщиков в наручниках "пакуют" в автобусы. Наиболее беспорядочной и жестокой стала демонстрация в Атланте. Более тысячи человек двинулись из местного Олимпийского парка в центр города. По дороге поджигали автомобили - в том числе и полицейские, громили витрины. 
США охвачены беспорядками


В Атланте манифестанты разгромили офис CNN


Сильно досталось зданию агентства новостей CNN. Некоторые взобрались на его логотип, разрисовали его. Другие жгли американский флаг. Толпу сдерживала полиция, несколько стражей порядка получили травмы и ранения. Настоящие уличные бои с полицией несколько ночей подряд шли в Луисвилле - самом большом городе штата Кентукки. Протестующие оборонялись щитами и забрасывали полицию бутылками и камнями. Стражи порядка отвечали слезоточивым газом и даже стреляли по людям. Огнестрельные ранения получили семь демонстрантов.

Не церемонились с протестующими и в Лос-Анжелесе. Там в ход шли дубинки, в толпу стреляли слезоточивым газом. Полицию вооружили огнестрелами. Пока в одной части города шли потасовки, в другой вовсю орудовали мародеры. Разграблены ювелирные магазины, разорен продовольственный рынок. Кто-то разбил окна в офисном здании - в них бросали даже не камни, а гироскутеры. 


Жертвы беспорядков в США


В ходе протестов в Окленде погиб сотрудник федеральной службы охраны Министерства внутренней безопасности США. Еще двое офицеров получили огнестрельные ранения, в результате чего один из них скончался. Второй находится в больнице.  Достается в эти дни и журналистам. В Миннеаполисе во время прямого эфира был задержан корреспондент CNN Омар Хименес. Находясь в эпицентре столкновений, он представился журналистом и выразил готовность отойти вместе со своей командой туда, куда им скажет полиция. Вместо этого журналист, продюсер и оператор были арестованы, при этом на Хименеса были надеты наручники.
США охвачены беспорядками


Позже телеканал CNN получил извинения от губернатора штата Миннесота за этот инцидент. Корреспондент и съемочная группа были отпущены на свободу. Сообщается также, что в Нью-Йорке от резиновых пуль пострадала представительница NBC, а в Луисвилле полиция стреляла перцовыми шариками в телевизионного репортера и съемочную группу. Общая нервозность, которая царит в стране, оборачивается несуразными трагедиями: так, в Калифорнии полиция застрелила человека с игрушечным пистолетом в руках. 


Пентагон готов ввести военную полицию для разгона беспорядков


Тем временем уже предъявлены обвинения полицейскому, действия которого и спровоцировали беспорядки: его обвинили в убийстве чернокожего Джорджа Флойда. Подозреваемый блюститель порядка арестован. Но беспорядки этим уже не прекратить. Пентагон распорядился привести в готовность для отправки в Миннеаполис и другие бунтующие города США подразделения военной полиции, натренированной укрощать огромные толпы.

 
Теги: Новости
 
 
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Соединенные Штаты охвачены беспорядками. Тысячи протестующих на улицах десятков крупнейших городов страны - Миннесоты, Хьюстона, Далласа, Лас-Вегаса, Лос-Анжелеса,...
 
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