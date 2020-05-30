Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Альянс Renault–Nissan сокращает штат работников по всему миру Во Франции уже без работы остались почти пять тысяч человек. Хотя руководство компаний говорит о вынужденности мер, людей это не успокаивает. По стране только у...

Во Франции уже без работы остались почти пять тысяч человек. Хотя руководство компаний говорит о вынужденности мер, людей это не успокаивает. По стране только у молодежи уровень безработицы увеличился на 25 процентов. Тысячи уволенных выходят на улицу французского Мобеж. Акцию поддержали местная власть и обычные жители. Они опасаются огромного упадка города после закрытия завода.На фоне кризиса из-за карантина многие предприятия терпят особо крупные убытки. Страны пытаются как можно скорее вернуть привычное положение дел. Даже во Франции, где еще в четверг фиксировали три тысячи заболевших за день, началась вторая фаза снятия ограничений. Теперь люди могут гулять в парках и устраивать пикники небольшими группами.