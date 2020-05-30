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Альянс Renault–Nissan сокращает штат работников по всему миру

30.05.2020 21:44 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Во Франции уже без работы остались почти пять тысяч человек. Хотя руководство компаний говорит о вынужденности мер, людей это не успокаивает. По стране только у молодежи уровень безработицы увеличился на 25 процентов. Тысячи уволенных выходят на улицу французского Мобеж. Акцию поддержали местная власть и обычные жители. Они опасаются огромного упадка города после закрытия завода.

На фоне кризиса из-за карантина многие предприятия терпят особо крупные убытки. Страны пытаются как можно скорее вернуть привычное положение дел. Даже во Франции, где еще в четверг фиксировали три тысячи заболевших за день, началась вторая фаза снятия ограничений. Теперь люди могут гулять в парках и устраивать пикники небольшими группами. 
 
 
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Во Франции уже без работы остались почти пять тысяч человек. Хотя руководство компаний говорит о вынужденности мер, людей это не успокаивает. По стране только у...
 
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