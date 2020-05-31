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Наши соотечественники в Европе и США рассказали о последствиях жизни в карантине
01.06.2020 06:30 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПро выздоровление экономики в Европе после карантина пока говорить не приходится. Растет количество безработных. Оно и понятно: многие потеряли свой бизнес, условную помощь от государства в некоторых странах сами граждане называют подачками, так как ни спасти свое дело, ни прожить нормально за эти деньги вряд ли получится.
В Италии оживились банки, которые предлагают кредиты, чтобы люди смогли заплатить налоги, от которых никто никого, кстати, не освобождал. А в Испании теперь в большом спросе благотворительные организации, которые бесплатно раздают еду и одежду.
Впрочем, давайте обо всем по порядку расскажут сами жители этих стран. Мы связались с нашими соотечественниками, которые вместе со всеми европейцами пытаются вернуться к прежней жизни.
Елена Жвавая, жительница г.Ломаццо (Италия): "Негативные последствия карантина по большей части у нас носят экономический характер. Что касается предприятий, предпринимателей и бизнеса в общем, то государство какой-то определенной конкретной помощи значительной не предоставило. Единственное, что в марте был выделен бонус в размере 600 евро, причем не всем даже категориям, определенным категориям, которые кто-то получил сразу, кто-то до сих пор не получил, кто-то получил, может, на этой неделе. Но опять-таки, это капля в море. Какой-то другой финансовой помощи пока не было предоставлено. Единственное, что некоторые банки начали предлагать кредиты по минимальным ставкам. Но это многих предпринимателей даже злит. Предлагают: возьмите у нас кредит, чтобы оплатить налоги, потому что от налогов никто никого не освободил. То есть - компания два месяца стояла закрытая, а налоги вы должны все равно платить. Налог на доход - это только одно, здесь еще много фиксированных налогов, то есть - это социальные отчисления и другие виды налогов, которые никто не отменил. И это, конечно, очень больно ударяет по всему бизнесу в Италии.
В повседневной жизни, я бы сказала, что самое негативное последствие кризиса это очереди. У меня даже создается впечатление, что я вернулась в 90-е годы, потому что везде надо отстоять очередь".
Алина Мартинкевич, жительница г.Валенсии (Испания): "Просят уже потихоньку начать в более ускоренном темпе снимать ограничения. Потому что долгое пребывание в ограничительных мерах в передвижении, экономике, в политике и во всем просто не может позитивно сказаться на такой стране, как Испания, которая не является передовой экономикой Европы, в которой безработица была и так на достаточно высоком уровне. То есть, к чему привел карантин с экономической точки зрения - к потере работы. Практически все работники, которые не смогли работать, все, кроме магазинов, аптек и транспортных компаний, попали под программу "Эрте", которая предполагает, что ты теряешь работу только на время, пока длится карантин. И на протяжении всего времени предполагается, что ты получаешь деньги, что 70% тебе выплачивает государство с твоей зарплаты и 30% твое предприятие. Но как показывает практика, как показывают в новостях, есть люди, которые до сих не пор не получили эти выплаты с марта. Например, семья из 4 человек, 2 детей и 2 родителей, можно представить, что люди с марта находятся без каких-либо доходов, что очень негативно сказывается на всем, на состоянии людей. Очень сильно увеличилась потребность таких организаций, которые занимаются бесплатной раздачей одежды и еды. Туда начали приходить люди, которые раньше никогда не прибегали к этой помощи. Что касается малого бизнеса, то очень-очень тяжело, государство попыталось помочь в кавычках. Перенесли оплату налогов, оплату аренды, ипотеку и прочих трат, которые были. Их перенесли на два-три месяца. Но это помощь и не помощь, потому что, если ты сейчас не заплатил, то потом ты должен заплатить дважды или трижды, твои доходы, соответственно, тоже должны вырасти, поэтому непонятно - помощь это или нет".
Вахик Кхачатурян, житель г.Лос-Анджелеса (США): "Безработицы выше крыши. По официальным данным, около 35-40, почти 40 млн. людей обратились за пособием по безработице за последние 2,5 месяца. Государство оказывает непосильную помощь. Малый и средний бизнес находятся в глубокой яме, вряд ли половина из этих предприятий, объектов, ресторанов, кафешек, не важно, вот эти маленькие бизнесы вряд ли откроются даже при поддержке государства, потому что государство заботится о крупных предприятиях. Мультимиллиардные дотации - банкам и предприятиям, а нам - подачки. Думаю, что худшее еще впереди, люди уже на грани, завтрашний день не видят".
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Про выздоровление экономики в Европе после карантина пока говорить не приходится. Растет количество безработных. Оно и понятно: многие потеряли свой бизнес,...
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