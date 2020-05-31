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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наши соотечественники в Европе и США рассказали о последствиях жизни в карантине Про выздоровление экономики в Европе после карантина пока говорить не приходится. Растет количество безработных. Оно и понятно: многие потеряли свой бизнес,...

Про выздоровление экономики в Европе после карантина пока говорить не приходится. Растет количество безработных. Оно и понятно: многие потеряли свой бизнес, условную помощь от государства в некоторых странах сами граждане называют подачками, так как ни спасти свое дело, ни прожить нормально за эти деньги вряд ли получится.В Италии оживились банки, которые предлагают кредиты, чтобы люди смогли заплатить налоги, от которых никто никого, кстати, не освобождал. А в Испании теперь в большом спросе благотворительные организации, которые бесплатно раздают еду и одежду.Впрочем, давайте обо всем по порядку расскажут сами жители этих стран. Мы связались с нашими соотечественниками, которые вместе со всеми европейцами пытаются вернуться к прежней жизни.