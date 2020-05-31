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Трамп нашел виноватых в беспорядках в США. «Антифа» признают террористической организацией

31.05.2020 20:54 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Власти Соединенных Штатов намерены внести движение американских антифашистов «Антифа» в список террористических организаций. Об этом президент страны Дональд Трамп сообщил в воскресенье у себя в Twitter.


Фото: Reuters

«США внесут „Антифа“ [в список] террористических организаций», — написал он.

Ранее Трамп возложил на «Антифа» и другие радикальные левые группировки вину за беспорядки и случаи насилия в ходе протестов, проходящих в последние дни по всей стране в связи с гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда.

«Антифа» - международное движение, ставящее своей целью борьбу с фашизмом. Объединяет левые и леворадикальные партии и организации, различные автономные группы, а также общественные организации, борющиеся с неонацизмом и расизмом.

«Нацгвардия должна быть использована в других штатах, пока не стало слишком поздно»

Трамп также призвал губернаторов и мэров из Демократической партии, задействовать Национальную гвардию для предотвращения беспорядков, пока не стало поздно.

«Поздравляю Национальную гвардию с отличной работой, которую они сделали незамедлительно по прибытии в Миннеаполис. Левые анархисты „Антифа“ [движение антифашистов — прим. TUT.BY], как и многие другие, были быстро остановлены», — отметил Трамп в воскресенье в Twitter.

«Другие демократы, возглавляющие штаты и города, должны обратить внимание на то, как были полностью остановлены левые радикальные анархисты в Миннеаполисе прошлой ночью. Нацгвардия проделала отличную работу и должна быть использована в других штатах, пока не стало слишком поздно», — заявил Трамп.

В то же время глава государства обвинил «лживые СМИ» в «разжигании ненависти и анархии».

Национальная гвардия США является организованным резервом сухопутных сил армии и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например, для ликвидации последствий стихийных бедствий и поддержания правопорядка. Части американской Нацгвардии дислоцированы в каждом штате, подчиняются губернаторам и президенту.

Смерть Джорджа Флойда и массовые беспорядки

Напомним, акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и стычками с полицией, проходят по всей Америке. Демонстранты возмущены произволом полиции и смертью афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе.

Джордж Флойд погиб 25 мая. Стражи порядка подозревали его в использовании 20 фальшивых долларов. В интернет попало видео, на котором Флойд лежит на земле и говорит «Я задыхаюсь! Я задыхаюсь!» и просит: «Не убивайте меня». Вокруг собрались прохожие, которые призывали полицейского перестать душить Флойда и измерить у него пульс. Через некоторое время Флойд перестал двигаться, и его забрала скорая. В больницу он приехал уже мертвым.

После смерти темнокожего мужчины в Миннесоте начались акции протеста и беспорядки, которые распространились по всей стране.


Столкновения полиции и демонстрантов возле полицейского участка. Полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом. Миннеаполис, штат Миннесота. 30 мая 2020 года. Фото: Reuters

Только спустя три дня массовых акций протеста арестовали сотрудника полиции, который задерживал Флойда. Ему предъявили обвинение в убийстве третьей степени — то есть в непреднамеренном убийстве.

Сейчас комендантский час ввели в городах Лос-Анджелес и Беверли-Хиллз (штат Калифорния), Денвер (Колорадо), Майами (Флорида), Атланта (Джорджия), Чикаго (Иллинойс), Луисвилл (Кентукки), Миннеаполис и Сент-Пол (Миннесота), Рочестер (Нью-Йорк), Цинциннати, Колумбус, Дейтон, Толедо и Кливленд (штат Огайо), Портленд и Юджин (штат Орегон), Филадельфия и Питтсбург (штат Пенсильвания), Чарлстон и Колумбия (штат Южная Каролина), Нэшвилл (Теннесси), Солт-Лейк-Сити (Юта), Сиэтл (Вашингтон), Милуоки (Висконсин).

За последние три дня в ходе протестов были задержаны почти 1,7 тысячи человек.

К настоящему моменту власти штатов Миннесота, Джорджия, Огайо, Колорадо, Висконсин, Кентукки, Юта, Техас, а также столичного округа Колумбия мобилизовали бойцов Национальной гвардии США для установления порядка на улицах.

 
 
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Трамп также призвал губернаторов и мэров из Демократической партии, задействовать Национальную гвардию для предотвращения беспорядков, пока не стало поздно.
 
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