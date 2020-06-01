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Мир продолжает постепенно уходить от ограничений

01.06.2020 09:46 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Чехии отменили обязательное ношение маски в общественных местах. В большинстве регионов Испании кафе и рестораны уже могут обслуживать клиентов внутри заведений. Открываются пляжи и бассейны, торговые центры, театры, кинотеатры и спортзалы. Тренажерные залы заработали и в Португалии. В первый день лета на Кипре посетителей начинают принимать отели, музеи, библиотеки, археологические и исторические памятники. В Великобритании сегодня приступают к работе школы, детские сады, уличные рынки и автосалоны, возобновляются спортивные состязания. В Нидерландах возобновляют работу кафе, бары, рестораны, музеи, театры и кинотеатры. Открываются культурные и спортивные учреждения также в Финляндии.
 
 
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В Чехии отменили обязательное ношение маски в общественных местах. В большинстве регионов Испании кафе и рестораны уже могут обслуживать клиентов внутри...
 
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