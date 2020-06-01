Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мир продолжает постепенно уходить от ограничений В Чехии отменили обязательное ношение маски в общественных местах. В большинстве регионов Испании кафе и рестораны уже могут обслуживать клиентов внутри...

В Чехии отменили обязательное ношение маски в общественных местах. В большинстве регионов Испании кафе и рестораны уже могут обслуживать клиентов внутри заведений. Открываются пляжи и бассейны, торговые центры, театры, кинотеатры и спортзалы. Тренажерные залы заработали и в Португалии. В первый день лета на Кипре посетителей начинают принимать отели, музеи, библиотеки, археологические и исторические памятники. В Великобритании сегодня приступают к работе школы, детские сады, уличные рынки и автосалоны, возобновляются спортивные состязания. В Нидерландах возобновляют работу кафе, бары, рестораны, музеи, театры и кинотеатры. Открываются культурные и спортивные учреждения также в Финляндии.