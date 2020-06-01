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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мощный циклон обрушился на Центральную Америку Тропический шторм "Аманда" обрушился на Центральную Америку. Больше всего пострадал Сальвадор. Циклон принес мощные ливни и сильные порывы ветра. В результате...

Тропический шторм "Аманда" обрушился на Центральную Америку. Больше всего пострадал Сальвадор. Циклон принес мощные ливни и сильные порывы ветра. В результате множество рек вышло из берегов, в регионе сошли оползни и камнепады. Затоплены улицы городов и крупные автомагистрали. Стихия разрушила дома и вызвала перебои в электроснабжении. Сейчас в стране работают чрезвычайные службы. Власти сообщают о девяти погибших.