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Мощный циклон обрушился на Центральную Америку

01.06.2020 09:46 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Тропический шторм "Аманда" обрушился на Центральную Америку. Больше всего пострадал Сальвадор. Циклон принес мощные ливни и сильные порывы ветра. В результате множество рек вышло из берегов, в регионе сошли оползни и камнепады. Затоплены улицы городов и крупные автомагистрали. Стихия разрушила дома и вызвала перебои в электроснабжении. Сейчас в стране работают чрезвычайные службы. Власти сообщают о девяти погибших.
 
 
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Тропический шторм "Аманда" обрушился на Центральную Америку. Больше всего пострадал Сальвадор. Циклон принес мощные ливни и сильные порывы ветра. В результате...
 
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