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Из-за протестов в США задержаны более четырех тысяч человек

01.06.2020 15:50 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Протесты из-за убийства афроамериканца в США  не прекращаются. Задержаны более 4 000 человек. Властям 40 городов страны пришлось ввести комендантский час, в их числе и Вашингтон. Расовый бунт  перекинулся и на другие страны. Права афроамериканцев отстаивают  в Новой Зеландии, Канаде, Дании, Германии, Великобритании.
 
 
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Протесты из-за убийства афроамериканца в США  не прекращаются. Задержаны более 4 000 человек. Властям 40 городов страны пришлось ввести комендантский час, в их числе...
 
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