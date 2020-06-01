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Из-за протестов в США задержаны более четырех тысяч человек
01.06.2020 15:50 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПротесты из-за убийства афроамериканца в США не прекращаются. Задержаны более 4 000 человек. Властям 40 городов страны пришлось
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Протесты из-за убийства афроамериканца в США не прекращаются. Задержаны более 4 000 человек. Властям 40 городов страны пришлось ввести комендантский час, в их числе...
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