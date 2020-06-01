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Аэропорт Киев сообщил о возобновлении рейсов в Евросоюз с 16 июня

01.06.2020 15:50 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В мире на сегодня зафиксировано более 6 миллионов заболевших COVID-19, погибших от болезни почти 374 тысячи, выздоровевших свыше 2 миллионов 800. Страны продолжают снимать ограничения. 

Так, аэропорт Киев сообщил о возобновлении рейсов в Евросоюз уже с 16 июня.

Турция сегодня открывает пляжи, рестораны, музеи, кафе и парки и разрешает поездки между регионами. А с 1 июля курорты этой страны станут доступны для белорусов.

С середины июня начнут принимать туристов греческие курорты.

 
 
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В мире на сегодня зафиксировано более 6 миллионов заболевших COVID-19, погибших от болезни почти 374 тысячи, выздоровевших свыше 2 миллионов 800. Страны продолжают снимать...
 
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