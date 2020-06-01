Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аэропорт Киев сообщил о возобновлении рейсов в Евросоюз с 16 июня В мире на сегодня зафиксировано более 6 миллионов заболевших COVID-19, погибших от болезни почти 374 тысячи, выздоровевших свыше 2 миллионов 800. Страны продолжают снимать...

В мире на сегодня зафиксировано более 6 миллионов заболевших COVID-19, погибших от болезни почти 374 тысячи, выздоровевших свыше 2 миллионов 800. Страны продолжают снимать ограничения.Так, аэропорт Киев сообщил о возобновлении рейсов в Евросоюз уже с 16 июня.Турция сегодня открывает пляжи, рестораны, музеи, кафе и парки и разрешает поездки между регионами. А с 1 июля курорты этой страны станут доступны для белорусов.С середины июня начнут принимать туристов греческие курорты.