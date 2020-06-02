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В США неделю не стихают протесты. Комендантский час введен во многих городах

02.06.2020 10:02 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Обозреватели говорят, что столь ожесточенных столкновений в стране не было с 60-ых годов. Комендантский час введен во многих городах. В Аризоне объявлен локдаун как минимум на неделю. И если в конце мая на улицы вышли те, кто хотел выразить негодование из-за гибели афроамериканца, то теперь среди участников акций протеста появились мародеры и погромщики. Выступая в Розовом саду Белого дома, президент США призвал губернаторов активнее использовать Национальную гвардию. В противном случае проблему решит сам американский лидер. 

Дональд Трамп, Президент США: "Я мобилизую все имеющиеся федеральные ресурсы - гражданские и военные, чтобы прекратить беспорядки и мародерство, положить конец разрушениям и поджогам, а также защитить права законопослушных американцев, в том числе ваши права в соответствии со второй поправкой - на хранение и ношение оружия. Сегодня я настоятельно рекомендовал каждому губернатору развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы мы доминировали на улицах. Мэры и губернаторы должны обеспечить подавляющее присутствие правоохранительных органов, пока насилие не будет подавлено. Если город или штат откажется предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, я разверну военные силы США и быстро решу для них проблему".

Также Трамп пригрозил тюремными сроками организаторам беспорядков. Сразу после обращения, силовики зачистили Лафайет-сквер - демонстрантов разогнали резиновыми пулями и слезоточивым газом. А глава Белого дома прогулялся по исторической площади к церкви Святого Иоанна, которую протестующие накануне подожгли.

 
 
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Обозреватели говорят, что столь ожесточенных столкновений в стране не было с 60-ых годов. Комендантский час введен во многих городах. В Аризоне объявлен локдаун как...
 
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