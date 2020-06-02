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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В США неделю не стихают протесты. Комендантский час введен во многих городах Обозреватели говорят, что столь ожесточенных столкновений в стране не было с 60-ых годов. Комендантский час введен во многих городах. В Аризоне объявлен локдаун как...

Обозреватели говорят, что столь ожесточенных столкновений в стране не было с 60-ых годов. Комендантский час введен во многих городах. В Аризоне объявлен локдаун как минимум на неделю. И если в конце мая на улицы вышли те, кто хотел выразить негодование из-за гибели афроамериканца, то теперь среди участников акций протеста появились мародеры и погромщики. Выступая в Розовом саду Белого дома, президент США призвал губернаторов активнее использовать Национальную гвардию. В противном случае проблему решит сам американский лидер.Также Трамп пригрозил тюремными сроками организаторам беспорядков. Сразу после обращения, силовики зачистили Лафайет-сквер - демонстрантов разогнали резиновыми пулями и слезоточивым газом. А глава Белого дома прогулялся по исторической площади к церкви Святого Иоанна, которую протестующие накануне подожгли.