ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На племянницу Майкла Джексона напала расистка и нанесла ей 7 ударов ножом

02.06.2020 15:52 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

На фоне массовых протестов в Соединенных Штатах против расизма, разразившихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, 25-летняя племянница покойного певца Майкла Джексона Ясмин Джексон написала в Instagram, что подверглась нападению на почве расовой ненависти.

"Мне нанесли семь ударов ножом прямо возле моего дома, потому что я "ниггер". Эта женщина побежала за мной и стала бить меня ножом. Она сказала - это потому, что я "ниггер". И это все, что я услышала от нее. Я не могу двигать шеей. Я боюсь быть одна", - сообщила Ясмин. 

По словам Джексон, она просила людей спасти ее, но сначала никто ей не помог. Только потом на помощь пришли несколько человек, которым девушка благодарна.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На фоне массовых протестов в Соединенных Штатах против расизма, разразившихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, 25-летняя племянница покойного певца...
 
Новости дня
Новости в мире
 
С 15 июня запрет будет отменен для въезда туристов из-за пределов ЕС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика