Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На племянницу Майкла Джексона напала расистка и нанесла ей 7 ударов ножом На фоне массовых протестов в Соединенных Штатах против расизма, разразившихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, 25-летняя племянница покойного певца...

На фоне массовых протестов в Соединенных Штатах против расизма, разразившихся после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, 25-летняя племянница покойного певца Майкла Джексона Ясмин Джексон написала в Instagram, что подверглась нападению на почве расовой ненависти."Мне нанесли семь ударов ножом прямо возле моего дома, потому что я "ниггер". Эта женщина побежала за мной и стала бить меня ножом. Она сказала - это потому, что я "ниггер". И это все, что я услышала от нее. Я не могу двигать шеей. Я боюсь быть одна", - сообщила Ясмин.По словам Джексон, она просила людей спасти ее, но сначала никто ей не помог. Только потом на помощь пришли несколько человек, которым девушка благодарна.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите