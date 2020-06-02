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В Токио открыли для публики сады императорского дворца

02.06.2020 17:16 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На входе в сады были установлены антисептики для рук, а посетителей призывают выдерживать дистанцию в несколько метров друг от друга. 

В это время года сады пользуются особой популярностью, так как на их территории расцветает более 80 разновидностей ирисов.

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На входе в сады были установлены антисептики для рук, а посетителей призывают выдерживать дистанцию в несколько метров друг от друга.  В это время года сады...
 
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