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В Токио открыли для публики сады императорского дворца
02.06.2020 17:16 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНа входе в сады были установлены антисептики для рук, а посетителей призывают выдерживать дистанцию в несколько метров друг от друга.
В это время года сады пользуются особой популярностью, так как на их территории расцветает более 80 разновидностей ирисов.
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На входе в сады были установлены антисептики для рук, а посетителей призывают выдерживать дистанцию в несколько метров друг от друга. В это время года сады...
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