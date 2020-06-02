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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Токио открыли для публики сады императорского дворца На входе в сады были установлены антисептики для рук, а посетителей призывают выдерживать дистанцию в несколько метров друг от друга. В это время года сады...

На входе в сады были установлены антисептики для рук, а посетителей призывают выдерживать дистанцию в несколько метров друг от друга.В это время года сады пользуются особой популярностью, так как на их территории расцветает более 80 разновидностей ирисов.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите