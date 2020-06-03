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Британцы массово выступают против расизма
03.06.2020 22:00 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTАкция протеста в защиту афроамериканцев разворачивается в эти минуты в британской столице. В лондонский Гайд-Парк стекаются тысячи противников расизма, возмущенные убийством в США темнокожего Джорджа Флойда. Протест носит мирный характер, полицейские следят за правопорядком, в небе над парком дежурит вертолет.
Накануне премьер-министр Британии Борис Джонсон назвал гибель Флойда ужасной и непростительной.
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Акция протеста в защиту афроамериканцев разворачивается в эти минуты в британской столице. В лондонский Гайд-Парк стекаются тысячи противников расизма,...
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