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Восьмой день подряд не утихают протесты и в США
03.06.2020 22:00 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT
Протесты в США: градус кипения достигнут
По официальным данным, погибли в столкновениях не менее 11 человек. Жертв может быть намного больше. В одном только Чикаго за последние дни убито около 20 человек. Кстати, в ходе освещения борьбы против расовой дискриминации в Америке пострадали уже более 200 местных и зарубежных журналистов.
Жертвами беспорядков в США становятся полицейские
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Протесты в США: градус кипения достигнут Полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Несмотря на введенный комендантский час, повсеместно...
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