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Протесты в США: градус кипения достигнут

Жертвами беспорядков в США становятся полицейские

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Восьмой день подряд не утихают протесты и в США Протесты в США: градус кипения достигнут Полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Несмотря на введенный комендантский час, повсеместно...

а. Несмотря на введенный комендантский час, повсеместно собираются толпы возмущенных, протесты перерастают в погромы.По официальным данным, погибли в столкновениях не менее 11 человек. Жертв может быть намного больше. В одном только Чикаго за последние дни убито около 20 человек. Кстати, в ходе освещения борьбы против расовой дискриминации в Америке пострадали уже более 200 местных и зарубежных журналистов.. Так, убит глава полиции города Молин-Эйкерс, штат Миссури. По словам комиссара местной полиции, Дэвида Дорна застрелили, когда тот пытался помешать грабителям ломбарда.