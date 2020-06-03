ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Восьмой день подряд не утихают протесты и в США

03.06.2020 22:00 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Протесты в США: градус кипения достигнут

Полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Несмотря на введенный комендантский час, повсеместно собираются толпы возмущенных,  протесты перерастают в погромы. 
По официальным данным, погибли в столкновениях не менее 11 человек. Жертв  может быть намного больше. В одном только Чикаго за последние дни убито около 20 человек. Кстати, в ходе освещения борьбы против расовой дискриминации в Америке  пострадали уже более 200 местных и зарубежных журналистов.

Жертвами беспорядков в США становятся полицейские

Жертвами беспорядков становятся и сами полицейские. Так, убит глава полиции города Молин-Эйкерс, штат Миссури. По словам комиссара местной полиции, Дэвида Дорна застрелили, когда тот пытался помешать грабителям ломбарда. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протесты в США: градус кипения достигнут Полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда. Несмотря на введенный комендантский час, повсеместно...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Британцы массово выступают против расизма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

02.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика