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Убийство Джорджа Флойда. Еще трем полицейским предъявили обвинение, главному фигуранту - ужесточили
04.06.2020 06:50 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Трем уже бывшим офицерам полиции города Миннеаполиса выдвинули обвинения по делу об убийстве 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Главному фигуранту, бывшему полицейскому Дереку Шовину, душившему задержанного, предъявлены более тяжкие обвинения, сообщает
Остальным присутствовавшим при гибели Флойда полицейским обвинений сначала не было предъявлено вообще, хотя их и уволили из полиции. Близкие Флойда последовательно требовали, чтобы этих людей тоже судили.
Теперь офицеры полиции, участвовавшие в задержании Флойда, обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени, а также в пособничестве и подстрекательстве к непреднамеренного убийства. Согласно законодательству штата, за пособничество и подстрекательство к убийству или непредумышленному убийству может грозить до 40 лет лишения свободы.
Одновременно в отношении главного обвиняемого — Дерека Шовина, непосредственно душившего Флойда, обвинение в убийстве по неосторожности переквалифицировано на более тяжкую степень — с третьей на вторую. По этой статье наказание может составить до 40 лет лишения свободы.
Под убийством второй степени в Миннесоте подразумевается непредумышленное убийство или умышленное убийство, совершенное без предварительного плана.
Однако адвокат семьи Флойда утверждает, что Шовину следует предъявить обвинение в убийстве первой степени. По его словам, прокурор может еще раз пересмотреть обвинение в сторону ужесточения.
По сообщениям американских СМИ, на бывшего полицейского Дерека Шовена, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, еще до инцидента было получено 17 жалоб на чрезмерную жестокость с его стороны. И лишь дважды Шовен получил дисциплинарное предупреждение.
Залог для освобождения до суда каждого из четырех бывших полицейских, которые задерживали афроамериканца Джорджа Флойда, составляет 1 млн долларов.
Убийство Флойда
Флойд был задержан 25 мая в городе Миннеаполисе (Миннесота). Его заподозрили в попытке расплатиться фальшивыми деньгами в магазине. Момент задержания полицейскими засняли уличные камеры наблюдения, а также прохожие. На кадрах полицейские повалили Флойда на асфальт и удерживали его, один из них положил колено ему на шею, хотя Флойд просил отпустить его и
Повторное вскрытие, проведенное сторонними медицинскими экспертами, которых привлекла семьей погибшего, установило, что 46-летний Джордж Флойда умер от отсутствия кровотока в мозг, что было вызвано сжатием шеи и спины.
После смерти темнокожего мужчины в Миннесоте
Только спустя три дня массовых акций протеста арестовали сотрудника полиции, который задерживал Флойда.
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Трем уже бывшим офицерам полиции города Миннеаполиса выдвинули обвинения по делу об убийстве 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Главному фигуранту, бывшему...
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