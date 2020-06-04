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Убийство Джорджа Флойда. Еще трем полицейским предъявили обвинение, главному фигуранту - ужесточили

04.06.2020 06:50 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Трем уже бывшим офицерам полиции города Миннеаполиса выдвинули обвинения по делу об убийстве 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Главному фигуранту, бывшему полицейскому Дереку Шовину, душившему задержанного, предъявлены более тяжкие обвинения, сообщает CNN.


Сверху слева — Дерек Шовин, сверху справа -Ту Тао, снизу слева — Александр Куэнг, снизу справа — Томас Лэйн, обвиняемые в убийстве Джорджа Флойда. Фото: Reuters

Остальным присутствовавшим при гибели Флойда полицейским обвинений сначала не было предъявлено вообще, хотя их и уволили из полиции. Близкие Флойда последовательно требовали, чтобы этих людей тоже судили.

Теперь офицеры полиции, участвовавшие в задержании Флойда, обвиняются в пособничестве и подстрекательстве к убийству второй степени, а также в пособничестве и подстрекательстве к непреднамеренного убийства. Согласно законодательству штата, за пособничество и подстрекательство к убийству или непредумышленному убийству может грозить до 40 лет лишения свободы.

Одновременно в отношении главного обвиняемого — Дерека Шовина, непосредственно душившего Флойда, обвинение в убийстве по неосторожности переквалифицировано на более тяжкую степень — с третьей на вторую. По этой статье наказание может составить до 40 лет лишения свободы.

Под убийством второй степени в Миннесоте подразумевается непредумышленное убийство или умышленное убийство, совершенное без предварительного плана.

Однако адвокат семьи Флойда утверждает, что Шовину следует предъявить обвинение в убийстве первой степени. По его словам, прокурор может еще раз пересмотреть обвинение в сторону ужесточения.

По сообщениям американских СМИ, на бывшего полицейского Дерека Шовена, обвиняемого в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда при задержании, еще до инцидента было получено 17 жалоб на чрезмерную жестокость с его стороны. И лишь дважды Шовен получил дисциплинарное предупреждение.

Залог для освобождения до суда каждого из четырех бывших полицейских, которые задерживали афроамериканца Джорджа Флойда, составляет 1 млн долларов.

Убийство Флойда

Флойд был задержан 25 мая в городе Миннеаполисе (Миннесота). Его заподозрили в попытке расплатиться фальшивыми деньгами в магазине. Момент задержания полицейскими засняли уличные камеры наблюдения, а также прохожие. На кадрах полицейские повалили Флойда на асфальт и удерживали его, один из них положил колено ему на шею, хотя Флойд просил отпустить его и говорил: «Я не могу дышать». Задержанный потерял сознание и был госпитализирован, а позже умер.

Повторное вскрытие, проведенное сторонними медицинскими экспертами, которых привлекла семьей погибшего, установило, что 46-летний Джордж Флойда умер от отсутствия кровотока в мозг, что было вызвано сжатием шеи и спины.


Демонстранты несут плакаты с портретом Джорджа Флойда, 46-летнего американца, убитого полицейскими Миннеаполиса при задержании. Миннеаполис, штат Миннесота. 28 мая 2020 года. Фото: Reuters

После смерти темнокожего мужчины в Миннесоте начались акции протеста и беспорядки, которые распространились по всей стране.

Только спустя три дня массовых акций протеста арестовали сотрудника полиции, который задерживал Флойда.

 
 
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Трем уже бывшим офицерам полиции города Миннеаполиса выдвинули обвинения по делу об убийстве 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Главному фигуранту, бывшему...
 
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