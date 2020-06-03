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Трамп объяснил свое появление в бункере во время беспорядков
04.06.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп назвал ложным сообщение о том, что он
«Меня там не было. Я спустился в дневное время, и это было в основном для инспекции. Днем проблемы не было… И это было очень-очень ненадолго», — сказал Трамп.
Он также отметил, что доволен ситуацией в Вашингтоне.
Ранее о том, что президент США провел в укрытии около часа вместе с первой леди Меланией Трамп и их сыном Бэрроном в ночь на 30 мая,
В свою очередь, телеканал CNN
Из-за протестов был введен комендантский час в 40 городах США, в том числе в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Для ликвидации беспорядков Трамп направил в Миннесоту войска Национальной гвардии США. Впоследствии он похвалил сотрудников Нацгвардии и полиции за «великолепную работу» по подавлению протестов в Миннеаполисе и Вашингтоне. Также за проведение операции американский лидер похвалил самого себя. За время с начала беспорядков в США погибли не менее 11 человек.
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Президент США Дональд Трамп назвал ложным сообщение о том, что он спрятался в бункере под Белым домом в воскресенье ночью, когда в Вашингтоне проходили массовые...
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