Трамп объяснил свое появление в бункере во время беспорядков

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп назвал ложным сообщение о том, что он спрятался в бункере под Белым домом в воскресенье ночью, когда в Вашингтоне проходили массовые акции протеста из-за гибели темнокожего американца при задержании полицейскими. Об этом Трамп сообщил в интервью радиостанции Fox News.



Фото: Reuters

«Меня там не было. Я спустился в дневное время, и это было в основном для инспекции. Днем проблемы не было… И это было очень-очень ненадолго», — сказал Трамп.

Он также отметил, что доволен ситуацией в Вашингтоне.

Ранее о том, что президент США провел в укрытии около часа вместе с первой леди Меланией Трамп и их сыном Бэрроном в ночь на 30 мая, сообщила газета New York Times. Как отмечало издание, президент был доставлен в бункер, когда вечером 29 мая демонстранты стали отодвигать от ворот Белого дома металлические баррикады. Как отмечало издание, Трамп «был застигнут врасплох» из-за протестов возле Белого дома.

В свою очередь, телеканал CNN сообщал , что Трамп пробыл в бункере около часа, прежде чем вернуться в свою резиденцию.

Массовые протесты в ряде городов США вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Несколько сотрудников полиции задержали его 25 мая по подозрению в использовании фальшивых купюр при попытке расплатиться в магазине. Впоследствии в Сети была опубликована запись, на которой запечатлен момент задержания Флойда. На записи видно, что при задержании Флойда один из полицейских надавил ему коленом на шею. Задержанный кричал, что ему трудно дышать, но полицейские не реагировали на его жалобу. Позднее Флойд скончался в больнице.

Из-за протестов был введен комендантский час в 40 городах США, в том числе в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Для ликвидации беспорядков Трамп направил в Миннесоту войска Национальной гвардии США. Впоследствии он похвалил сотрудников Нацгвардии и полиции за «великолепную работу» по подавлению протестов в Миннеаполисе и Вашингтоне. Также за проведение операции американский лидер похвалил самого себя. За время с начала беспорядков в США погибли не менее 11 человек.