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Дети-инвалиды, дети-солдаты и дети-рабы. 420 млн детей живут сегодня в зоне военных конфликтов
04.06.2020 07:14 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Ежегодно 4 июня отмечается Международный день невинных детей — жертв агрессии. Он призван напомнить о страданиях самых беззащитных из невольных участников военных конфликтов.
Голод и болезни
В Йемене боевые действия продолжаются уже более пяти лет. Местные повстанцы-хуситы подняли восстание и добились существенных успехов, а в 2015 году в конфликт вмешалась Саудовская Аравия — началась полномасштабная война, идущая до сих пор. Все это породило продовольственный кризис в стране: цены на еду взлетели до небес, экономика оказалась разрушена, а люди поставлены на грань выживания. Американское отделение Всемирной продовольственной программы
Мать пятилетнего Али и его шестимесячного брата говорит, что они находятся в замкнутом круге: дети оказываются в больнице, а после оказания помощи отправляются домой, где нечего есть — нет даже горсти риса; малыши слабеют и снова попадают в больницу. До войны их отец работал в государственном секторе, а теперь отчаянно пытается найти работу: от него зависят не только жизни его жены и детей, но также его матери, братьев и сестер — у них нет еды даже для простого выживания.
Эхо войны
На войне можно погибнуть от пули — что случается реже — или от осколка снаряда или бомбы. Однако часто даже если боевые действия в каком-то регионе на время прекратились, это не означает, что часто находящиеся без присмотра дети в безопасности. Доклад ЮНИСЕФ
Агентство Associated Press
Девятилетний Эймал живет на северо-востоке Афганистана, в провинции Панджшер. В один из дней он вышел из дома, чтобы поиграть на ближайшем поле. Там он наткнулся на странную игрушку, которую попробовал поднять с земли. Раздался сильный взрыв — мальчика отбросило на несколько метров, кровь была повсюду. Игрушкой оказалась одна из миллионов противопехоных мин, до сих пор разбросанных в разных уголках Афганистана. Отец мальчика, Исматулла, поспешил с раненым сыном в местную больницу, но там сумели оказать только первую помощь. Однако Эймалу повезло — его быстро сумели переправить в созданный и управляемый итальянцами центр экстренной хирургии в столице страны — Кабуле. Мальчику удалось спасти жизнь, но он потерял правый глаз и несколько пальцев на обеих руках. Вместе с ним в палате лежал подросток Мазиулла из провинции Вардак, который потерял обе ноги после авиаудара американских ВВС в октябре прошлого года.
ЮНИСЕФ сообщает, что за первые девять месяцев прошлого года в Афганистане в среднем гибли или получали ранения 9 детей в день.
Дети-солдаты
Тысячи детей до сих пор воюют в рядах вооруженных отрядов, особенно в Африке. В качестве стойких и выносливых военных с крепкой психикой слабые и хрупкие подростки совсем не годятся — однако их взрослые командиры не гнушаются использовать их как пушечное мясо, мало заботясь вопросами морали. Кто-то даже вступает в вооруженные формирования добровольно — тем, кто потерял семью в охваченной войной стране непросто выжить. Но чаще детей насильно забирают в солдаты.
Deutsche Welle
Помимо Африки, дети-солдаты воюют во многих зонах конфликтов: Сирии, Йемене, Колумбии и даже Мексике — там их привлекают в местные отряды самообороны в районах, где орудуют наркокартели, а население не получает должной защиты от местных полиции и армии.
Сексуальная эксплуатация
Естественно, когда враждебно настроенные вооруженные люди оказываются в стане «врагов», начинается резня и насилие. И самими беззащитными в этой ситуации оказываются дети.
ЮНИСЕФ
В одном из лагерей беженцев в Бангладеш 14-летняя девочка рассказала сотрудникам организации о таком нападении: «Я молола перец, когда пришли военные. Они начали стрелять наугад. Моя мать вышла из дома. Она сказала мне быть готовой и запереть двери. Я делала это, когда солдаты вошли к нам во двор. Двое из них меня изнасиловали». Международная организация Human Rights Watch
Дети были среди самых пострадавших от зверств исламистов из «Боко харам» за десятилетие борьбы с группировкой на северо-востоке Нигерии. Классическая тактика боевиков — нападения на школы, похищения, использование детей в качестве солдат и насильственные браки девочек и молодых женщин с бойцами. Самым известным таким похищением стало нападение на школу в Чибоке в апреле 2014 года — тогда в плену оказались почти три сотни девочек, преимущественно христианок. Несмотря на успехи центрального правительства в борьбе с террористами, группировка по-прежнему не уничтожена.
Дети, оказавшиеся на территории, контролируемой группировкой, часто подвергаются побоям, поркам и пыткам, а также вынуждены наблюдать публичные казни непокорных или провинившихся. Девушка, которая была захвачена боевиками, когда ей было 13 лет, и пробыла в качестве пленницы 4 года,
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Ежегодно 4 июня отмечается Международный день невинных детей - жертв агрессии. В вооруженных конфликтах по всему миру дети оказываются самыми уязвимыми жертвами...
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