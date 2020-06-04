Дети-инвалиды, дети-солдаты и дети-рабы. 420 млн детей живут сегодня в зоне военных конфликтов

Источник материала: Tut.by

Ежегодно 4 июня отмечается Международный день невинных детей — жертв агрессии. Он призван напомнить о страданиях самых беззащитных из невольных участников военных конфликтов.



Фото flickr.com / swiss. frog

Голод и болезни

В Йемене боевые действия продолжаются уже более пяти лет. Местные повстанцы-хуситы подняли восстание и добились существенных успехов, а в 2015 году в конфликт вмешалась Саудовская Аравия — началась полномасштабная война, идущая до сих пор. Все это породило продовольственный кризис в стране: цены на еду взлетели до небес, экономика оказалась разрушена, а люди поставлены на грань выживания. Американское отделение Всемирной продовольственной программы сообщает , что среди 16 миллионов йеменцев, страдающих от недоедания, голодает около 1,8 миллиона детей. Больницы переполнены малышами, из последних сил цепляющимися за жизнь. Каждые 10 минут в Йемене от голода и болезней умирает один ребенок.



Фото: Reuters

Мать пятилетнего Али и его шестимесячного брата говорит, что они находятся в замкнутом круге: дети оказываются в больнице, а после оказания помощи отправляются домой, где нечего есть — нет даже горсти риса; малыши слабеют и снова попадают в больницу. До войны их отец работал в государственном секторе, а теперь отчаянно пытается найти работу: от него зависят не только жизни его жены и детей, но также его матери, братьев и сестер — у них нет еды даже для простого выживания.

Эхо войны



Фото: Reuters

На войне можно погибнуть от пули — что случается реже — или от осколка снаряда или бомбы. Однако часто даже если боевые действия в каком-то регионе на время прекратились, это не означает, что часто находящиеся без присмотра дети в безопасности. Доклад ЮНИСЕФ сообщает , что за период с 2009 по 2018 годы в Афганистане погибло около 6,5 тысяч детей, почти 15 тысяч получили ранения или были искалечены.

Агентство Associated Press рассказало истории малышей, покалеченных в Афганистане из-за взрывов противопехотных мин. Боевые действия не прекращаются в этой стране уже много десятилетий, так что средства уничтожения — неразорвавшиеся авиационные бомбы, придорожные фугасы, снаряды и мины — местные земли хранят в изобилии.

Девятилетний Эймал живет на северо-востоке Афганистана, в провинции Панджшер. В один из дней он вышел из дома, чтобы поиграть на ближайшем поле. Там он наткнулся на странную игрушку, которую попробовал поднять с земли. Раздался сильный взрыв — мальчика отбросило на несколько метров, кровь была повсюду. Игрушкой оказалась одна из миллионов противопехоных мин, до сих пор разбросанных в разных уголках Афганистана. Отец мальчика, Исматулла, поспешил с раненым сыном в местную больницу, но там сумели оказать только первую помощь. Однако Эймалу повезло — его быстро сумели переправить в созданный и управляемый итальянцами центр экстренной хирургии в столице страны — Кабуле. Мальчику удалось спасти жизнь, но он потерял правый глаз и несколько пальцев на обеих руках. Вместе с ним в палате лежал подросток Мазиулла из провинции Вардак, который потерял обе ноги после авиаудара американских ВВС в октябре прошлого года.

ЮНИСЕФ сообщает, что за первые девять месяцев прошлого года в Афганистане в среднем гибли или получали ранения 9 детей в день.

Дети-солдаты



Фото: Reuters

Тысячи детей до сих пор воюют в рядах вооруженных отрядов, особенно в Африке. В качестве стойких и выносливых военных с крепкой психикой слабые и хрупкие подростки совсем не годятся — однако их взрослые командиры не гнушаются использовать их как пушечное мясо, мало заботясь вопросами морали. Кто-то даже вступает в вооруженные формирования добровольно — тем, кто потерял семью в охваченной войной стране непросто выжить. Но чаще детей насильно забирают в солдаты.

Deutsche Welle удалось пообщаться с мальчиком, который в 10 лет оказался в рядах боевиков в Южном Судане — стране, где до недавнего времени было самое большое количество детей-солдат. На листе бумаги он нарисовал себя, а рядом изобразил автомат и ручной противотанковый гранатомет. «Когда я оставил моих тетю и сестру, мне было 10 лет. Я скрылся из-за стрельбы. Я никогда раньше не слышал звуков выстрелов — испугался, что меня застрелят, и убежал». Вскоре мальчика подобрала группа повстанцев. «Они учили нас прятаться, показывали, как пользоваться оружием и стрелять». Питер был в ополчении два года, пока не смог переправиться в соседнюю Уганду. Там он начал ходить в школу и получил помощь от международных организаций. «Я был очень рад оказаться в Уганде. Я увидел школы и больницы, так что обрадовался — по крайней мере, тут можно учиться и получить медицинскую помощь». Гражданская война разгорелась в Южном Судане вскоре после того, как в результате многолетних боевых действий он получил независимость от Судана в 2011 году. Пока многочисленные группировки сражались за власть над страной, богатой нефтью, около 400 тысяч человек погибло, а миллионы были вынуждены бежать.

Помимо Африки, дети-солдаты воюют во многих зонах конфликтов: Сирии, Йемене, Колумбии и даже Мексике — там их привлекают в местные отряды самообороны в районах, где орудуют наркокартели, а население не получает должной защиты от местных полиции и армии.

Сексуальная эксплуатация



Фото: Reuters

Естественно, когда враждебно настроенные вооруженные люди оказываются в стане «врагов», начинается резня и насилие. И самими беззащитными в этой ситуации оказываются дети.

ЮНИСЕФ сообщает о том, что множество детей и подростков народности рохинджа, исповедующей ислам, подвергающейся притеснениям в преимущественно буддийской Мьянме с конца 2016 года, были изнасилованы солдатами правительственной армии и боевиками из вооруженных отрядов.

В одном из лагерей беженцев в Бангладеш 14-летняя девочка рассказала сотрудникам организации о таком нападении: «Я молола перец, когда пришли военные. Они начали стрелять наугад. Моя мать вышла из дома. Она сказала мне быть готовой и запереть двери. Я делала это, когда солдаты вошли к нам во двор. Двое из них меня изнасиловали». Международная организация Human Rights Watch приводит страшные подробности таких нападений. В результате групповых изнасилований девочки-рохинджа получали травмы и увечья, многие из них оказались беременны.

Дети были среди самых пострадавших от зверств исламистов из «Боко харам» за десятилетие борьбы с группировкой на северо-востоке Нигерии. Классическая тактика боевиков — нападения на школы, похищения, использование детей в качестве солдат и насильственные браки девочек и молодых женщин с бойцами. Самым известным таким похищением стало нападение на школу в Чибоке в апреле 2014 года — тогда в плену оказались почти три сотни девочек, преимущественно христианок. Несмотря на успехи центрального правительства в борьбе с террористами, группировка по-прежнему не уничтожена.

Дети, оказавшиеся на территории, контролируемой группировкой, часто подвергаются побоям, поркам и пыткам, а также вынуждены наблюдать публичные казни непокорных или провинившихся. Девушка, которая была захвачена боевиками, когда ей было 13 лет, и пробыла в качестве пленницы 4 года, рассказала представителям организации Amnesty International: «Мой злобный муж постоянно бил меня… Мой день состоял из молитв, готовки, если была еда, занятий по изучению Корана. Нельзя было передвигаться, видеться с друзьями. Это был ужасный опыт, я видела различные наказания: от расстрела до забивания камнями и порки». Она, как и большинство девочек, ставших «женами», но сумевших бежать или освобожденных, не получила никакой помощи для возвращения в школу или каких-то средств к существованию. «Я бы хотела ходить в школу, но у меня нет денег» — говорила девушка. «Самая большая помощь для меня — ходить в школу».



Иллюстрация: Save the Children

По информации ООН, за 2018 год в результате 20 вооруженных конфликтов по всему земному шару более 12 тысяч детей были убиты или искалечены, что стало печальным рекордом. В основном они пострадали в перестрелках, взрывах авиационных бомб, артиллерийских снарядов и самодельных устройств, а также противопехотных мин. Учитывая, что большая часть войн и столкновений, учтенных в отчете, продолжается до сих пор, данные за 2019 год вряд ли будут утешительными.

По данным доклада организации Save the Children «Война против детей», 420 млн детей живут сегодня в зоне военных конфликтов.