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Дети-инвалиды, дети-солдаты и дети-рабы. 420 млн детей живут сегодня в зоне военных конфликтов

04.06.2020 07:14 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ежегодно 4 июня отмечается Международный день невинных детей — жертв агрессии. Он призван напомнить о страданиях самых беззащитных из невольных участников военных конфликтов.


Фото flickr.com / swiss. frog

Голод и болезни

В Йемене боевые действия продолжаются уже более пяти лет. Местные повстанцы-хуситы подняли восстание и добились существенных успехов, а в 2015 году в конфликт вмешалась Саудовская Аравия — началась полномасштабная война, идущая до сих пор. Все это породило продовольственный кризис в стране: цены на еду взлетели до небес, экономика оказалась разрушена, а люди поставлены на грань выживания. Американское отделение Всемирной продовольственной программы сообщает, что среди 16 миллионов йеменцев, страдающих от недоедания, голодает около 1,8 миллиона детей. Больницы переполнены малышами, из последних сил цепляющимися за жизнь. Каждые 10 минут в Йемене от голода и болезней умирает один ребенок.


Фото: Reuters

Мать пятилетнего Али и его шестимесячного брата говорит, что они находятся в замкнутом круге: дети оказываются в больнице, а после оказания помощи отправляются домой, где нечего есть — нет даже горсти риса; малыши слабеют и снова попадают в больницу. До войны их отец работал в государственном секторе, а теперь отчаянно пытается найти работу: от него зависят не только жизни его жены и детей, но также его матери, братьев и сестер — у них нет еды даже для простого выживания.

Эхо войны


Фото: Reuters

На войне можно погибнуть от пули — что случается реже — или от осколка снаряда или бомбы. Однако часто даже если боевые действия в каком-то регионе на время прекратились, это не означает, что часто находящиеся без присмотра дети в безопасности. Доклад ЮНИСЕФ сообщает, что за период с 2009 по 2018 годы в Афганистане погибло около 6,5 тысяч детей, почти 15 тысяч получили ранения или были искалечены.

Агентство Associated Press рассказало истории малышей, покалеченных в Афганистане из-за взрывов противопехотных мин. Боевые действия не прекращаются в этой стране уже много десятилетий, так что средства уничтожения — неразорвавшиеся авиационные бомбы, придорожные фугасы, снаряды и мины — местные земли хранят в изобилии.

Девятилетний Эймал живет на северо-востоке Афганистана, в провинции Панджшер. В один из дней он вышел из дома, чтобы поиграть на ближайшем поле. Там он наткнулся на странную игрушку, которую попробовал поднять с земли. Раздался сильный взрыв — мальчика отбросило на несколько метров, кровь была повсюду. Игрушкой оказалась одна из миллионов противопехоных мин, до сих пор разбросанных в разных уголках Афганистана. Отец мальчика, Исматулла, поспешил с раненым сыном в местную больницу, но там сумели оказать только первую помощь. Однако Эймалу повезло — его быстро сумели переправить в созданный и управляемый итальянцами центр экстренной хирургии в столице страны — Кабуле. Мальчику удалось спасти жизнь, но он потерял правый глаз и несколько пальцев на обеих руках. Вместе с ним в палате лежал подросток Мазиулла из провинции Вардак, который потерял обе ноги после авиаудара американских ВВС в октябре прошлого года.

ЮНИСЕФ сообщает, что за первые девять месяцев прошлого года в Афганистане в среднем гибли или получали ранения 9 детей в день.

Дети-солдаты


Фото: Reuters

Тысячи детей до сих пор воюют в рядах вооруженных отрядов, особенно в Африке. В качестве стойких и выносливых военных с крепкой психикой слабые и хрупкие подростки совсем не годятся — однако их взрослые командиры не гнушаются использовать их как пушечное мясо, мало заботясь вопросами морали. Кто-то даже вступает в вооруженные формирования добровольно — тем, кто потерял семью в охваченной войной стране непросто выжить. Но чаще детей насильно забирают в солдаты.

Deutsche Welle удалось пообщаться с мальчиком, который в 10 лет оказался в рядах боевиков в Южном Судане — стране, где до недавнего времени было самое большое количество детей-солдат. На листе бумаги он нарисовал себя, а рядом изобразил автомат и ручной противотанковый гранатомет. «Когда я оставил моих тетю и сестру, мне было 10 лет. Я скрылся из-за стрельбы. Я никогда раньше не слышал звуков выстрелов — испугался, что меня застрелят, и убежал». Вскоре мальчика подобрала группа повстанцев. «Они учили нас прятаться, показывали, как пользоваться оружием и стрелять». Питер был в ополчении два года, пока не смог переправиться в соседнюю Уганду. Там он начал ходить в школу и получил помощь от международных организаций. «Я был очень рад оказаться в Уганде. Я увидел школы и больницы, так что обрадовался — по крайней мере, тут можно учиться и получить медицинскую помощь». Гражданская война разгорелась в Южном Судане вскоре после того, как в результате многолетних боевых действий он получил независимость от Судана в 2011 году. Пока многочисленные группировки сражались за власть над страной, богатой нефтью, около 400 тысяч человек погибло, а миллионы были вынуждены бежать.

Помимо Африки, дети-солдаты воюют во многих зонах конфликтов: Сирии, Йемене, Колумбии и даже Мексике — там их привлекают в местные отряды самообороны в районах, где орудуют наркокартели, а население не получает должной защиты от местных полиции и армии.

Сексуальная эксплуатация


Фото: Reuters

Естественно, когда враждебно настроенные вооруженные люди оказываются в стане «врагов», начинается резня и насилие. И самими беззащитными в этой ситуации оказываются дети.

ЮНИСЕФ сообщает о том, что множество детей и подростков народности рохинджа, исповедующей ислам, подвергающейся притеснениям в преимущественно буддийской Мьянме с конца 2016 года, были изнасилованы солдатами правительственной армии и боевиками из вооруженных отрядов.

В одном из лагерей беженцев в Бангладеш 14-летняя девочка рассказала сотрудникам организации о таком нападении: «Я молола перец, когда пришли военные. Они начали стрелять наугад. Моя мать вышла из дома. Она сказала мне быть готовой и запереть двери. Я делала это, когда солдаты вошли к нам во двор. Двое из них меня изнасиловали». Международная организация Human Rights Watch приводит страшные подробности таких нападений. В результате групповых изнасилований девочки-рохинджа получали травмы и увечья, многие из них оказались беременны.

Дети были среди самых пострадавших от зверств исламистов из «Боко харам» за десятилетие борьбы с группировкой на северо-востоке Нигерии. Классическая тактика боевиков — нападения на школы, похищения, использование детей в качестве солдат и насильственные браки девочек и молодых женщин с бойцами. Самым известным таким похищением стало нападение на школу в Чибоке в апреле 2014 года — тогда в плену оказались почти три сотни девочек, преимущественно христианок. Несмотря на успехи центрального правительства в борьбе с террористами, группировка по-прежнему не уничтожена.

Дети, оказавшиеся на территории, контролируемой группировкой, часто подвергаются побоям, поркам и пыткам, а также вынуждены наблюдать публичные казни непокорных или провинившихся. Девушка, которая была захвачена боевиками, когда ей было 13 лет, и пробыла в качестве пленницы 4 года, рассказала представителям организации Amnesty International: «Мой злобный муж постоянно бил меня… Мой день состоял из молитв, готовки, если была еда, занятий по изучению Корана. Нельзя было передвигаться, видеться с друзьями. Это был ужасный опыт, я видела различные наказания: от расстрела до забивания камнями и порки». Она, как и большинство девочек, ставших «женами», но сумевших бежать или освобожденных, не получила никакой помощи для возвращения в школу или каких-то средств к существованию. «Я бы хотела ходить в школу, но у меня нет денег» — говорила девушка. «Самая большая помощь для меня — ходить в школу».


Иллюстрация: Save the Children

По информации ООН, за 2018 год в результате 20 вооруженных конфликтов по всему земному шару более 12 тысяч детей были убиты или искалечены, что стало печальным рекордом. В основном они пострадали в перестрелках, взрывах авиационных бомб, артиллерийских снарядов и самодельных устройств, а также противопехотных мин. Учитывая, что большая часть войн и столкновений, учтенных в отчете, продолжается до сих пор, данные за 2019 год вряд ли будут утешительными.

По данным доклада организации Save the Children «Война против детей», 420 млн детей живут сегодня в зоне военных конфликтов.

 
 
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Ежегодно 4 июня отмечается Международный день невинных детей - жертв агрессии. В вооруженных конфликтах по всему миру дети оказываются самыми уязвимыми жертвами...
 
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