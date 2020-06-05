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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мировой рынок утилизации аккумуляторов в ближайшие годы будет уверенно расти В среднем на 6 % в год. Такой прогноз дают международные аналитики. В этом году рынок составит 17 миллиардов долларов, а к 2025 он достигнет 23 миллиардов. Речь идет о...

В среднем на 6 % в год. Такой прогноз дают международные аналитики. В этом году рынок составит 17 миллиардов долларов, а к 2025 он достигнет 23 миллиардов. Речь идет о бытовых и промышленных аккумуляторах, включая аккумуляторы для транспортных средств. Эксперты отмечают, рост рынка утилизации этих устройств обусловлен растущим беспокойством по поводу истощения запасов редких и дорогих материалов, спросом на продукты переработки аккумуляторов, а также введением все более строгих законодательных норм, направленных на уменьшение загрязнения окружающей среды.