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С 12 июня из Беларуси в Албанию запустят чартерные рейсы

05.06.2020 21:30 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Об этом сообщает национальная авиакомпания "Белавиа".Вылеты будут осуществляться 2 раза в неделю (вторник и пятница). Подробности можно узнать у белорусских туроператоров, пояснили в пресс-службе авиаперевозчика.

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Об этом сообщает национальная авиакомпания "Белавиа".Вылеты будут осуществляться 2 раза в неделю (вторник и пятница). Подробности можно узнать у белорусских...
 
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