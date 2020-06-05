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С 12 июня из Беларуси в Албанию запустят чартерные рейсы
05.06.2020 21:30 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОб этом сообщает национальная авиакомпания "Белавиа".Вылеты будут осуществляться 2 раза в неделю (вторник и пятница). Подробности можно узнать у белорусских туроператоров, пояснили в пресс-службе авиаперевозчика.
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Об этом сообщает национальная авиакомпания "Белавиа".Вылеты будут осуществляться 2 раза в неделю (вторник и пятница). Подробности можно узнать у белорусских...
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