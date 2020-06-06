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В России начался второй этап ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3

06.06.2020 15:24 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Сотрудники Морспасслужбы готовы принять меры в том случае, если ветер изменится и начнет гнать пятно дизельного топлива по реке Амбарной под Норильском в другую сторону. 

Михаил Сарков, замдиректора Северного филиала Морской спасательной службы: "Самым важным в нашей работе является предотвращение распространения разлива, потому что если пятно будет расширяться, никто не сможет собрать топливо. Оно уйдет под лед. Когда мы прибыли сюда, вся территория была покрыта масляной пленкой толщиной 20 сантиметров. Теперь вы можете видеть - все чисто".

Разлившееся топливо сейчас откачивают при помощи нефтесборных систем.

 
 
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Сотрудники Морспасслужбы готовы принять меры в том случае, если ветер изменится и начнет гнать пятно дизельного топлива по реке Амбарной под Норильском в другую...
 
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