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В Китае от наводнения пострадали 440 тысяч человек

07.06.2020 13:02 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Мощные осадки обрушились и на юго-восточный Китай. В провинциях Гуанси и Цзянси от непогоды пострадали 440 тысяч человек. Большая вода смыла дома, разрушила автомагистрали и линии электропередачи. Ущерб составил 56 миллионов долларов. Сейчас в регионе сохраняется риск подтоплений.

 
 
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Мощные осадки обрушились и на юго-восточный Китай. В провинциях Гуанси и Цзянси от непогоды пострадали 440 тысяч человек. Большая вода смыла дома, разрушила...
 
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