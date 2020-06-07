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В Китае от наводнения пострадали 440 тысяч человек
07.06.2020 13:02 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМощные осадки обрушились и на юго-восточный Китай. В провинциях Гуанси и Цзянси от непогоды пострадали 440 тысяч человек. Большая вода смыла дома, разрушила автомагистрали и линии электропередачи. Ущерб составил 56 миллионов долларов. Сейчас в регионе сохраняется риск подтоплений.
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Мощные осадки обрушились и на юго-восточный Китай. В провинциях Гуанси и Цзянси от непогоды пострадали 440 тысяч человек. Большая вода смыла дома, разрушила...
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