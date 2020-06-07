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Тропический шторм "Кристобаль" накрыл американскую Флориду
07.06.2020 13:02 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTИз-за мощных осадков затоплено несколько автодорог. А из-за сильного ветра запрещено купаться в море. В районе Орландо зафиксирован торнадо. В городе проблемы с электропередачей. Повалены деревья, нескольким домам нанесен ущерб.
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Из-за мощных осадков затоплено несколько автодорог. А из-за сильного ветра запрещено купаться в море. В районе Орландо зафиксирован торнадо. В городе проблемы с...
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