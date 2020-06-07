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СМИ узнали о переезде Скрипалей из Великобритании

07.06.2020 20:22 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Отравленные в марте 2018 года в британском городе Солсбери бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия покинули Англию и «начали новую жизнь» в Новой Зеландии. Об этом пишет The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве, пишет РБК.


Юлия Скрипаль. Фото: Reuters

Один из них рассказал изданию, что Скрипали получили новые имена и документы. По его словам, Скрипалям «была оказана поддержка, чтобы они могли начать новую жизнь». Как отмечает газета, последний год с лишним Скрипали проживали на конспиративной квартире британской секретной службы MI6.

Племянница бывшего российского разведчика Виктория Скрипаль в разговоре с РИА «Новости» заявила, что ничего не знает о переезде своих родственников в Новую Зеландию. «Я ничего об этом не знаю. Но и не верю в это», — сказала она.

По ее словам, вопрос участия Сергея и Юлии Скрипаль в программе защиты свидетелей и переезде в другую страну обсуждался давно. Среди возможных новых мест жительства, как отметила родственница, назывались Новая Зеландия, США и Австралия. «Но я считаю, что они по-прежнему в Портон-Дауне (военно-научный комплекс в Великобритании рядом с городом Солсбери). Британскому правительству так содержать их дешевле, чем в Новой Зеландии, а у них нет столько денег, чтобы содержать себя там самостоятельно», — считает она.

Виктория отметила, что после отравления ее родственникам необходимо медицинское наблюдение, которое им могут оказать только в Портон-Дауне. Она предположила, что информация об их переезде — «это просто отвлекающий маневр».

Сергей Скрипаль был завербован агентом британской разведки MI6 в июле 1995 года во время поездки в Испанию. Позднее он был осужден в России за шпионаж в пользу Великобритании, а в 2010 году отправился в эту страну в результате обмена арестованными между Россией и Западом. Его вместе с дочерью обнаружили в бессознательном состоянии на улице в Солсбери 4 марта 2018-го. На следующий день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое прежде разрабатывалось в СССР. В связи с этим британский политик сделала вывод, что к инциденту в Солсбери «с большой долей вероятности» была причастна Москва. В России эти обвинения неоднократно отрицали.

Подозреваемыми в отравлении Скрипалей Лондон назвал россиян Александра Петрова и Руслана Боширова, отметив, что это, вероятно, ненастоящие имена. Сами россияне в интервью RT заявили, что приехали в Солсбери в качестве туристов, чтобы посмотреть на «знаменитый собор», который действительно есть в этом городе. Позже издание The Insider и расследователи Bellingcat сообщили, что под именем Боширова скрывается Герой России полковник Анатолий Чепига, а Петрова зовут Александр Мишкин, он военный врач и также Герой России.

 
 
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Они покинули Англию и «начали новую жизнь» в Новой Зеландии.
 
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