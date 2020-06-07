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Акции протестов в Европе

07.06.2020 16:18 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Лондоне мирное шествие в поддержку Джорджа Флойда переросло в столкновение с полицией. Сотни человек собрались на площади у парламента, несмотря на принятые меры социального дистанцирования. С течением времени агрессивные настроения масс усилились. Протестующие начали бросать камни и бутылки в стражей правопорядка. Полиция усмиряла толпу верхом на лошадях.

Во Франции тысячи человек вышли на площадь в Лилле. Увеличившаяся напряженность вылилась в столкновения с полицией. Толпу разгоняли слезоточивым газом. 

В настоящие побоища переросли акции протестов в Берлине. Полторы тысячи человек вышли на улицы. Демонстрации быстро перешли в столкновения. Для разгона полиция применяла силу. Сообщается о нескольких задержанных.

 
 
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В Лондоне мирное шествие в поддержку Джорджа Флойда переросло в столкновение с полицией. Сотни человек собрались на площади у парламента, несмотря на принятые...
 
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