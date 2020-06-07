Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акции протестов в Европе В Лондоне мирное шествие в поддержку Джорджа Флойда переросло в столкновение с полицией. Сотни человек собрались на площади у парламента, несмотря на принятые...

В Лондоне мирное шествие в поддержку Джорджа Флойда переросло в столкновение с полицией. Сотни человек собрались на площади у парламента, несмотря на принятые меры социального дистанцирования. С течением времени агрессивные настроения масс усилились. Протестующие начали бросать камни и бутылки в стражей правопорядка. Полиция усмиряла толпу верхом на лошадях.Во Франции тысячи человек вышли на площадь в Лилле. Увеличившаяся напряженность вылилась в столкновения с полицией. Толпу разгоняли слезоточивым газом.В настоящие побоища переросли акции протестов в Берлине. Полторы тысячи человек вышли на улицы. Демонстрации быстро перешли в столкновения. Для разгона полиция применяла силу. Сообщается о нескольких задержанных.