Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Франция повысит штраф за разбросанный мусор до 135 евро Ранее за выброшенный прямо на улице мусор французы обязаны были заплатить чуть более 60 евро. Правительство пошло на такие меры из-за использованных масок и...

Ранее за выброшенный прямо на улице мусор французы обязаны были заплатить чуть более 60 евро. Правительство пошло на такие меры из-за использованных масок и перчаток на земле, которых стало в последнее время больше.