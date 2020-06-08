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Франция повысит штраф за разбросанный мусор до 135 евро
08.06.2020 09:06 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTРанее за выброшенный прямо на улице мусор французы обязаны были заплатить чуть более 60 евро. Правительство пошло на такие меры из-за использованных масок и перчаток на земле, которых стало в последнее время больше.
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Ранее за выброшенный прямо на улице мусор французы обязаны были заплатить чуть более 60 евро. Правительство пошло на такие меры из-за использованных масок и...
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