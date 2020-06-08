Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Россия открывает границы для выезда за рубеж на работу, учебу и лечение Об это заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями, добавил он. Соответствующие указы уже...

Об это заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Иностранцы также получат возможность въезжать в Россию с медицинскими целями, добавил он. Соответствующие указы уже подписаны.По последним данным, в России выявили 485 643 случая COVID-19, более 230 тысяч выздоровели, 5971 скончался.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите