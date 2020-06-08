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Птица играет в баскетбол
08.06.2020 15:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНеобычная птица с навыками баскетболиста попала в объектив камеры в Брисбене (штат Квинсленд). Дикая птица устроила показательную тренировку, играя с мячом несколько минут на заднем дворе одного из домов. Пернатую баскетболистку не смущало наличие зрителей и камеры. А ее баскетбольные навыки впечатлили пользователей социальных сетей.
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Необычная птица с навыками баскетболиста попала в объектив камеры в Брисбене (штат Квинсленд). Дикая птица устроила показательную тренировку, играя с мячом...
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