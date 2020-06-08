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Грозы и порывистый ветер надвигаются на центральную и восточную Польшу

08.06.2020 20:04 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В результате урагана, который прокатился по всей территории страны минувшей ночью, без электричества остаются более 22 тысяч жителей. 

А в Чехии сегодня ожидают максимального подъема уровня воды в местных реках. Прошедшие в ночь на понедельник проливные дожди затопили несколько деревень. 

Блокирована часть дорог.  Сообщается о погибшей и пропавших без вести. На помощь местным спасателям прибывают коллеги из соседних регионов.
 
 
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В результате урагана, который прокатился по всей территории страны минувшей ночью, без электричества остаются более 22 тысяч жителей.  А в Чехии сегодня ожидают...
 
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