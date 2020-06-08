Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Грозы и порывистый ветер надвигаются на центральную и восточную Польшу В результате урагана, который прокатился по всей территории страны минувшей ночью, без электричества остаются более 22 тысяч жителей. А в Чехии сегодня ожидают...

В результате урагана, который прокатился по всей территории страны минувшей ночью, без электричества остаются более 22 тысяч жителей.А в Чехии сегодня ожидают максимального подъема уровня воды в местных реках. Прошедшие в ночь на понедельник проливные дожди затопили несколько деревень.Блокирована часть дорог. Сообщается о погибшей и пропавших без вести. На помощь местным спасателям прибывают коллеги из соседних регионов.