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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Семья Флойда просит ООН вмешаться в расследование трагедии Семья убитого полицейским Джорджа Флойда призвала ООН вмешаться в рассмотрение дела погибшего и дать рекомендации относительно реформы работы...

Семья убитого полицейским Джорджа Флойда призвала ООН вмешаться в рассмотрение дела погибшего и дать рекомендации относительно реформы работы правоохранительных органов США. (Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на заявление их адвоката). В документе говорится, что "когда группа людей, живущих в каком-либо государстве, систематически на протяжении десятилетий лишается правительством своего неотъемлемого права на жизнь, эта группа должна обратиться за поддержкой к международному сообществу". К слову, массовые протесты против расовой дискриминации, в связи с гибелью Флойда, охватили уже практически все штаты и города США.