ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Семья Флойда просит ООН вмешаться в расследование трагедии

08.06.2020 20:04 — Новости Мира | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Семья убитого полицейским Джорджа Флойда призвала ООН  вмешаться в рассмотрение дела погибшего и дать рекомендации относительно реформы работы правоохранительных органов США. (Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на заявление их адвоката).  В документе говорится, что "когда группа людей, живущих в каком-либо государстве, систематически на протяжении десятилетий лишается правительством своего неотъемлемого права на жизнь, эта группа  должна обратиться за поддержкой к международному сообществу". К слову, массовые протесты против расовой дискриминации,  в связи с гибелью Флойда, охватили уже практически все штаты и города США.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Семья убитого полицейским Джорджа Флойда призвала ООН  вмешаться в рассмотрение дела погибшего и дать рекомендации относительно реформы работы...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Грозы и порывистый ветер надвигаются на центральную и восточную Польшу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика