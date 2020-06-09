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В Париже начали демонтаж строительных лесов вокруг шпиля Нотр-Дама
09.06.2020 11:14 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЛеса были установлены ранее для ремонта шпиля собора. Во время пожара в прошлом году они сильно оплавились и деформировались. Весят леса около 200 т. Рабочим предстоит распилить конструкцию на части, а потом спустить ее на землю. В работах примут участие две команды промышленных альпинистов.
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Леса были установлены ранее для ремонта шпиля собора. Во время пожара в прошлом году они сильно оплавились и деформировались. Весят леса около 200 т. Рабочим...
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