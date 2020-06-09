В Париже начали демонтаж строительных лесов вокруг шпиля Нотр-Дама

Источник материала: БT

Леса были установлены ранее для ремонта шпиля собора. Во время пожара в прошлом году они сильно оплавились и деформировались. Весят леса около 200 т. Рабочим предстоит распилить конструкцию на части, а потом спустить ее на землю. В работах примут участие две команды промышленных альпинистов.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите