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Михаил Ефремов стал виновником аварии со смертельным исходом

09.06.2020 12:52 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Уголовное дело завели на известного актера, звезду театра "Современник" Михаила Ефремова. Ночью в Москве заслуженный артист России спровоцировал ДТП. На черном джипе, следуя по Садовому кольцу, он пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и на полной скорости буквально влетел в автофургон. В аварии пострадали еще несколько машин. Как показала экспертиза, Михаил Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Около 20 минут спасатели доставали из покореженного фургона водителя Сергея Захарова. Врачи всю ночь боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Уже известно, что погибший  житель Рязани  подрабатывал в Москве курьером по вахтовому методу. Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. 
 
 
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Уголовное дело завели на известного актера, звезду театра "Современник" Михаила Ефремова. Ночью в Москве заслуженный артист России спровоцировал ДТП. На черном...
 
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