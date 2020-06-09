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Смерть Флойда вызвала масштабные протесты в разных уголках земного шара

09.06.2020 21:32 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В разных уголках земного шара, на разных континентах то и дело вспыхивают акции недовольства, которые рискуют вылиться в новую волну очередной пандемии - пандемии протестов. 

А все началось с США, где в эти минуты  в одном из пригородов Хьюстона  прощаются с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим в результате жесткого задержания полицией. Власти штата Техас опасаются серьезных беспорядков. В Хьюстон приехали свыше 10 тысяч человек. 

Смерть Флойда вызвала масштабные протесты в разных уголках земного шара


Смерть Флойда вызвала масштабные протесты и погромы, прокатившиеся по всей стране и за ее пределами. И они не утихают до сих пор. При этом 80 % американцев уверены, что ситуация вышла из-под контроля. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на данные опроса The Wall Street Journal  и NBC News . 

Массовые беспорядки охватили практически все американские города. Редко когда они не сопровождаются грабежами и столкновениями с полицией. Опасаясь за свою безопасность, американцы массово скупают оружие - в прошлом месяце было продано рекордное количество огнестрелов. Причем 40 % приобрели его впервые. За ситуацией следит Ольга Давидович (видео).

 
 
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В разных уголках земного шара, на разных континентах то и дело вспыхивают акции недовольства, которые рискуют вылиться в новую волну очередной пандемии - пандемии...
 
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