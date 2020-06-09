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Российскому актеру Михаилу Ефремову грозит 12 лет тюрьмы

09.06.2020 22:14 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. Накануне вечером машина, за рулем которой был артист, в районе Смоленской площади выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем. В момент ДТП актер был пьян - более 2 промилле алкоголя. 

Жизнь пострадавшего в ДТП водителя медикам спасти не удалось. Погибший - Сергей Захаров. В Москве он работал курьером в интернет-магазине. 

Михаил Ефремов задержан. По данным российских СМИ, в крови актера были обнаружены также следы наркотических веществ. С начала этого года ему было выписано 10 штрафов за нарушение ПДД.

 
 
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Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. Накануне вечером машина, за рулем которой был артист, в районе Смоленской...
 
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