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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Российскому актеру Михаилу Ефремову грозит 12 лет тюрьмы Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. Накануне вечером машина, за рулем которой был артист, в районе Смоленской...

Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. Накануне вечером машина, за рулем которой был артист, в районе Смоленской площади выехала на встречную полосу, где столкнулась с другим автомобилем. В момент ДТП актер был пьян - более 2 промилле алкоголя.Жизнь пострадавшего в ДТП водителя медикам спасти не удалось. Погибший - Сергей Захаров. В Москве он работал курьером в интернет-магазине.Михаил Ефремов задержан. По данным российских СМИ, в крови актера были обнаружены также следы наркотических веществ. С начала этого года ему было выписано 10 штрафов за нарушение ПДД.