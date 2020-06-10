Джорджа Флойда похоронили в пригороде Хьюстона

Источник материала: Tut.by

Похороны афроамериканца Джорджа Флойда, умершего после задержания полицейскими в Миннеаполисе, прошли во вторник в предместье Хьюстона — крупнейшего города штата Техас. Закрытое траурное мероприятие, на которое были допущены лишь члены семьи, друзья покойного и ограниченный круг гостей, транслировалось американскими телекомпаниями, в том числе CNN .



Фото: Reuters

Погребению предшествовала торжественная церемония, в ходе которой к близким Флойда обратились духовные лидеры, политики, общественные деятели. Примерно в 18.00 по местному времени гроб с телом покойного был захоронен на мемориальном кладбище в Перленде — пригороде Хьюстона.

Двухдневное прощание

Церемония прощания в церкви The Fountain of Praise в Хьюстоне началась примерно в 11.00 по местному времени и продлилась около четырех часов. В отличие от публичной церемонии в понедельник, которую посетили несколько тысяч человек, приехавших со всех концов Соединенных Штатов, мероприятие во вторник было закрыто для широкой публики. На нем присутствовали не более 500 человек — семья, близкие, друзья покойного, политики, проповедники, общественные лидеры.

Большинство присутствовавших были одеты в черные траурные цвета, а члены семьи Флойда — во все белое. «До тех пор, пока я дышу, я буду бороться за правосудие для Перри (второе имя Флойда — прим. редакции)», — заявила на церемонии племянница покойного, с которой, как отмечала ранее телекомпания CNN, они были особенно близки.

«Кое-кто предлагал сделать Америку вновь великой, но разве она хоть когда-то была великой? — обратилась она к присутствовавшим. — Давайте же положим конец убийствам на почве ненависти».

«Не трагедия, а преступление»

С самого начала было объявлено о том, что церемония будет носить характер торжеств — в память о «славной жизни Джорджа Флойда». «Он будет заботиться о нас», — звучали слова одной из многочисленных композиций в религиозном жанре госпел, исполнявшихся разными артистами под аккомпанемент небольшого оркестра.

«Жизни таких людей, как Джордж, не будут иметь значения, пока кто-то не заплатит цену за то, что их больше нет с нами, — обратился к собравшимся проповедник и один из самых известных в США борцов за права темнокожего населения Эл Шарптон. — Это была не трагедия, это было преступление». «Твоя семья будет скучать по тебе, Джордж, — продолжил он. — Но народ навсегда запомнит твое имя, потому что твоя шея представляла каждого из нас».

Политики не остались в стороне

Видеообращение к скорбящим в связи со смертью Флойда записал бывший вице-президент США Джозеф Байден, который заручился достаточным числом голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства в ноябре.

«Мы не имеем права закрывать на это глаза. Нельзя оставлять это позади, думая о том, что мы можем вновь позволить себе не замечать расизм, который ранит наши души, систематическое насилие, отравляющее жизнь Америки», — указал политик. В понедельник он в частном порядке встретился с семьей покойного.

Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер, выступая перед собравшимися, заявил, что 9 июня будет официально закреплено на территории города как День Джорджа Флойда. «Мы чтим его память не потому, что он был идеален, а потому, что после того, как последний глоток воздуха вырвался из его груди, мы все вновь обрели возможность дышать», — заявил градоначальник.

«Он был виновен лишь в том, что родился черным, — заявил конгрессмен-демократ от штата Техас Эл Грин. — Это единственный его проступок».

Похороны

По окончании церемонии прощания гроб с телом Флойда был помещен в катафалк, на котором его отвезли на мемориальное кладбище в Перленде примерно в 20 км от церкви. Там бронзовый гроб, выкрашенный золотой краской, был водружен на белоснежную повозку, запряженную двумя белыми лошадьми. По пути похоронной процессии стояли люди, скандировавшие имя Флойда и выкрикивавшие его последние слова: «Я не могу дышать».

Гроб был доставлен к небольшой церкви, где родные смогли в последний раз проститься с Флойдом. Лишь на этом этапе члены семьи и организаторы похорон отказались от присутствия тележурналистов.

Флойд погребен рядом со своей матерью. На момент смерти ему было 46 лет. Место похорон было выбрано не случайно, так как Флойд родился в городе Фейетвилл в штате Северная Каролина, однако вырос и большую часть жизни провел в Хьюстоне. В 2014 году он переехал в Миннеаполис, где 25 мая умер после задержания полицейскими.

Смерть афроамериканца

После смерти Флойда во многих штатах США вспыхнули массовые протесты и беспорядки . При его задержании в Миннеаполисе 25 мая полицейские использовали жесткий удушающий прием , прижав его шею коленом к асфальту. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения .