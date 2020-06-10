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50 миллионов непроданных масок: после недостатка Франция столкнулась с переизбытком
10.06.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Французским производителям многоразовых тканевых масок не удается сбывать товар. Как заявили во французском Союзе легкой промышленности (UIT) 8 июня, сейчас на складах производителей скопилось около 50 миллионов непроданных масок.
Как
По его словам, благодаря общим усилиям, производство многоразовых тканевых масок выросло с 50 тысяч до трех-четырех миллионов за несколько недель. На пике изоляции производство достигло 25 миллионов таких масок в неделю. К началу мая маски
Однако в мае все изменилось. Французы получили доступ к одноразовым маскам, которые в начале карантина были реквизированы государством, а затем вернулись в аптеки и супермаркеты. Цена на одноразовые маски была зафиксирована правительством: не более 95 центов за штуку. Кроме того, маски стали раздавать на предприятиях вернувшимся на работу сотрудникам.
Теперь госсекретарь по вопросам экономики Аньес Панье-Рюнаше призывает большие компании поддержать отечественного производителя и сделать выбор в пользу многоразовых масок «made inFrance». Накануне в эфире RTL чиновница обратилась к работодателям с призывом выбрать «экологичные и имеющие хорошее соотношение „цена-качество“ французские маски». Панье-Рюнаше сожалеет, что «многие предприятия предпочитают раздавать сотрудникам хирургические маски, импортированные из Китая».
Производители тканевых масок призывают государство включить их товар в государственный резерв. Они также просят, чтобы те предприятия, которым не удается сбыть готовые маски, получили доступ к режиму временной и частичной безработицы c выплатой сотрудникам 100% зарплаты в течение первых трех месяцев,
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Производители тканевых масок призывают государство включить их товар в государственный резерв. Они также просят, чтобы те предприятия, которым не удается сбыть...
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