50 миллионов непроданных масок: после недостатка Франция столкнулась с переизбытком

Источник материала: Tut.by

Французским производителям многоразовых тканевых масок не удается сбывать товар. Как заявили во французском Союзе легкой промышленности (UIT) 8 июня, сейчас на складах производителей скопилось около 50 миллионов непроданных масок.



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Как пишет Le Monde, в середине марта портные и производители тканей объединились в рамках платформы Savoir faire ensemble («Общая экспертиза») для того, чтобы по просьбе государства наладить производство масок, которые были в начале эпидемии дефицитным товаром. «Нужно производить, нужно производить, говорили нам тогда», — вспоминает глава Союза легкой промышленности (UIT) Франции Ив Дюбьеф (Yves Dubief) в комментарии изданию.

По его словам, благодаря общим усилиям, производство многоразовых тканевых масок выросло с 50 тысяч до трех-четырех миллионов за несколько недель. На пике изоляции производство достигло 25 миллионов таких масок в неделю. К началу мая маски производили 240 предприятий. Недостатка в заказах тоже не было. Наоборот, как говорят некоторые производители, для того, чтобы выполнять заказы, небольшим предприятиям не хватало производственных мощностей.

Однако в мае все изменилось. Французы получили доступ к одноразовым маскам, которые в начале карантина были реквизированы государством, а затем вернулись в аптеки и супермаркеты. Цена на одноразовые маски была зафиксирована правительством: не более 95 центов за штуку. Кроме того, маски стали раздавать на предприятиях вернувшимся на работу сотрудникам.

Теперь госсекретарь по вопросам экономики Аньес Панье-Рюнаше призывает большие компании поддержать отечественного производителя и сделать выбор в пользу многоразовых масок «made inFrance». Накануне в эфире RTL чиновница обратилась к работодателям с призывом выбрать «экологичные и имеющие хорошее соотношение „цена-качество“ французские маски». Панье-Рюнаше сожалеет, что «многие предприятия предпочитают раздавать сотрудникам хирургические маски, импортированные из Китая».

Производители тканевых масок призывают государство включить их товар в государственный резерв. Они также просят, чтобы те предприятия, которым не удается сбыть готовые маски, получили доступ к режиму временной и частичной безработицы c выплатой сотрудникам 100% зарплаты в течение первых трех месяцев, пишет La Croix. Сама Аньес Панье-Рюнаше утверждает, что перепроизводство коснулось лишь 10% предприятий отрасли, а налаженный во время карантина пошив масок «помог спасти тысячи рабочих мест».