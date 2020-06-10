ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

50 миллионов непроданных масок: после недостатка Франция столкнулась с переизбытком

10.06.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Французским производителям многоразовых тканевых масок не удается сбывать товар. Как заявили во французском Союзе легкой промышленности (UIT) 8 июня, сейчас на складах производителей скопилось около 50 миллионов непроданных масок.


Фото: Reuters

Как пишет Le Monde, в середине марта портные и производители тканей объединились в рамках платформы Savoir faire ensemble («Общая экспертиза») для того, чтобы по просьбе государства наладить производство масок, которые были в начале эпидемии дефицитным товаром. «Нужно производить, нужно производить, говорили нам тогда», — вспоминает глава Союза легкой промышленности (UIT) Франции Ив Дюбьеф (Yves Dubief) в комментарии изданию.

По его словам, благодаря общим усилиям, производство многоразовых тканевых масок выросло с 50 тысяч до трех-четырех миллионов за несколько недель. На пике изоляции производство достигло 25 миллионов таких масок в неделю. К началу мая маски производили 240 предприятий. Недостатка в заказах тоже не было. Наоборот, как говорят некоторые производители, для того, чтобы выполнять заказы, небольшим предприятиям не хватало производственных мощностей.

Однако в мае все изменилось. Французы получили доступ к одноразовым маскам, которые в начале карантина были реквизированы государством, а затем вернулись в аптеки и супермаркеты. Цена на одноразовые маски была зафиксирована правительством: не более 95 центов за штуку. Кроме того, маски стали раздавать на предприятиях вернувшимся на работу сотрудникам.

Теперь госсекретарь по вопросам экономики Аньес Панье-Рюнаше призывает большие компании поддержать отечественного производителя и сделать выбор в пользу многоразовых масок «made inFrance». Накануне в эфире RTL чиновница обратилась к работодателям с призывом выбрать «экологичные и имеющие хорошее соотношение „цена-качество“ французские маски». Панье-Рюнаше сожалеет, что «многие предприятия предпочитают раздавать сотрудникам хирургические маски, импортированные из Китая».

Производители тканевых масок призывают государство включить их товар в государственный резерв. Они также просят, чтобы те предприятия, которым не удается сбыть готовые маски, получили доступ к режиму временной и частичной безработицы c выплатой сотрудникам 100% зарплаты в течение первых трех месяцев, пишет La Croix. Сама Аньес Панье-Рюнаше утверждает, что перепроизводство коснулось лишь 10% предприятий отрасли, а налаженный во время карантина пошив масок «помог спасти тысячи рабочих мест».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Производители тканевых масок призывают государство включить их товар в государственный резерв. Они также просят, чтобы те предприятия, которым не удается сбыть...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Российскому актеру Михаилу Ефремову грозит 12 лет тюрьмы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика