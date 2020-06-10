Жилье погибшей от «Новичка» британки пойдет под снос. Там никто не хочет жить

Источник материала: Tut.by

Квартира в графстве Уилтшир, в которой жила отравившаяся «Новичком» Дон Стерджес, будет снесена. В письме, разосланном жителям жилищной службой, говорится, что снесут квартиру Стерджес и еще одну квартиру под ней. Там добавляется, что на месте этих квартир могут сделать парковку или зеленые насаждения.



Дон Стерджес. Фото с сайта ВВС

После смерти 44-летней Стержес квартиру обезвредили. Но так как там никто не хочет жить, жилищное объединение, которое владеет ей, решило снести ее. Семьи Стерджес и другого пострадавшего от «Новичка» Чарли Роули поддержали это решение и сказали, что им нравится идея превращения ее в зеленую зону.

«Обидно, что оно [место жительства Дон Стерджес] теряется, но я могу понять то, что люди не хотят там жить», — сказал ее отец Стэн Стерджес.

«Я думаю, что это к лучшему. Вокруг нее [квартиры] всегда будет социальное отторжение», — сказал Роули.

Стерджес умерла в больнице города Эймсбери в июле 2018 года после того, как отравилась нервно-паралитическим веществом «Новичок», содержащимся во флаконе духов . Флакон подобрал ее друг Чарли Роули на улице. Он также получил дозу вещества, но быстро поправился .

Женщина погибла от воздействия того же вещества, которым отравили российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию Скрипаль в марте того же года в Солсбери. Спустя два месяца Скрипалей выписали из больницы. В Великобритании считают, что за отравлением стоит Россия, российская сторона это отрицает.

Отравление Скрипалей привело к крупнейшему за много лет дипломатическому скандалу между Россией и Британией. Москва и Лондон выслали несколько десятков дипломатов, после чего ряд стран Запада также объявил о высылке российских диппредставителей в знак солидарности с Британией.