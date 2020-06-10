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Жилье погибшей от «Новичка» британки пойдет под снос. Там никто не хочет жить
10.06.2020 09:50 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Квартира в графстве Уилтшир, в которой жила отравившаяся «Новичком» Дон Стерджес, будет снесена. В письме, разосланном жителям жилищной службой, говорится, что снесут квартиру Стерджес и еще одну квартиру под ней. Там добавляется, что на месте этих квартир могут сделать парковку или зеленые насаждения.
После смерти 44-летней Стержес квартиру обезвредили. Но так как там никто не хочет жить, жилищное объединение, которое владеет ей, решило снести ее. Семьи Стерджес и другого пострадавшего от «Новичка» Чарли Роули поддержали это решение и сказали, что им нравится идея превращения ее в зеленую зону.
«Обидно, что оно [место жительства Дон Стерджес] теряется, но я могу понять то, что люди не хотят там жить», —
«Я думаю, что это к лучшему. Вокруг нее [квартиры] всегда будет социальное отторжение», — сказал Роули.
Стерджес умерла в больнице города Эймсбери
Женщина погибла от воздействия того же вещества, которым
Отравление Скрипалей привело к крупнейшему за много лет дипломатическому скандалу между Россией и Британией. Москва и Лондон выслали несколько десятков дипломатов, после чего ряд стран Запада также объявил о высылке российских диппредставителей в знак солидарности с Британией.
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В письме, разосланном жителям жилищной службой, говорится, что снесут квартиру Стерджес и еще одну квартиру под ней. Там добавляется, что на месте этих квартир...
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