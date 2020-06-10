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Зеленский о присоединение РФ Крыма: Стыдно будет российскому народу из-за того, что вышло
10.06.2020 16:12 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Граждане России будут стыдиться присоединения Крыма, без его возвращения в состав Украины нормальное общение между странами невозможно. Об этом заявил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возвращении Крыма в состав Украины. Отрывок из большого интервью
— Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что вышло. Без возвращения Крыма не будет объединения и возможности дружески и нормально общаться будущим поколениям украинского и российского народов, — сказал президент Украины.
Зеленский заявил, что он уверен в возвращении Крыма в состав Украины, потому что «там, где есть правда, оно всегда возвращается». А вот ответа на вопрос, когда отношения между странами вновь станут нормальными, у него нет.
Крым вошел в состав Украины в 2014 году после референдума. В сентябре 2016 года Путин заявил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт. «Народ Крыма решение принял и проголосовал. Вопрос исторически закрыт», —
В сентябре 2019 года общаясь с украинскими журналистами Александр Лукашенко заявил, что не считает возможным в обозримом будущем возвращение Крыма Украине.
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Зеленский заявил, что он уверен в возвращении Крыма в состав Украины, потому что «там, где есть правда, оно всегда возвращается». А вот ответа на вопрос, когда...
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