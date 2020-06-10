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Зеленский о присоединение РФ Крыма: Стыдно будет российскому народу из-за того, что вышло

10.06.2020 16:12 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Граждане России будут стыдиться присоединения Крыма, без его возвращения в состав Украины нормальное общение между странами невозможно. Об этом заявил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о возвращении Крыма в состав Украины. Отрывок из большого интервью опубликовала «Украинская правда».


Фото: пресс-служба президента Украины

— Стыдно будет российскому народу через несколько лет из-за того, что вышло. Без возвращения Крыма не будет объединения и возможности дружески и нормально общаться будущим поколениям украинского и российского народов, — сказал президент Украины.

Зеленский заявил, что он уверен в возвращении Крыма в состав Украины, потому что «там, где есть правда, оно всегда возвращается». А вот ответа на вопрос, когда отношения между странами вновь станут нормальными, у него нет.

Крым вошел в состав Украины в 2014 году после референдума. В сентябре 2016 года Путин заявил, что вопрос принадлежности полуострова закрыт. «Народ Крыма решение принял и проголосовал. Вопрос исторически закрыт», — подчеркнул он.

В сентябре 2019 года общаясь с украинскими журналистами Александр Лукашенко заявил, что не считает возможным в обозримом будущем возвращение Крыма Украине.
«Поверьте, я знаю, о чем говорю. Не представляю, какие должны быть обстоятельства, чтобы Россия отказалась от Крыма сама», — заявил он.

 
 
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Зеленский заявил, что он уверен в возвращении Крыма в состав Украины, потому что «там, где есть правда, оно всегда возвращается». А вот ответа на вопрос, когда...
 
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