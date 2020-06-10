|
В Сиэтле протестующие захватили здание мэрии
10.06.2020 15:52 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTОни требуют отставки мэра. Ранее глава города разрешила полиции агрессивно разогнать демонстрантов с помощью взрывных гранат и слезоточивого газа. Также протестующие требуют распустить полицейский департамент Сиэтла и создать новую систему общественной безопасности. Активисты заявляют, что центр Сиэтла является автономной зоной, свободной от расизма.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они требуют отставки мэра. Ранее глава города разрешила полиции агрессивно разогнать демонстрантов с помощью взрывных гранат и слезоточивого газа. Также...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)