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Акции протеста против закрытия Nissan продолжаются в Барселоне
10.06.2020 17:44 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTАкции протеста продолжаются в Барселоне, где компания Nissan закрывает свой автозавод. Без работы останутся 3 тысячи человек на самой фабрике и 20 тысяч - на предприятиях-смежниках. На улицах проходят массовые митинги, в ходе которых жгут шины и разные символические объекты. Сотрудники предприятия требуют от правительства принять срочные меры вплоть до национализации компании.
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Акции протеста продолжаются в Барселоне, где компания Nissan закрывает свой автозавод. Без работы останутся 3 тысячи человек на самой фабрике и 20 тысяч - на...
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