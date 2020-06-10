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Акции протеста против закрытия Nissan продолжаются в Барселоне

10.06.2020 17:44 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Акции протеста продолжаются в Барселоне,  где компания Nissan закрывает свой автозавод. Без работы останутся 3 тысячи человек на самой фабрике и 20 тысяч - на предприятиях-смежниках.  На улицах проходят массовые митинги,  в ходе которых жгут шины и разные символические объекты. Сотрудники предприятия требуют от правительства принять срочные меры вплоть до  национализации компании. 
 
 
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Акции протеста продолжаются в Барселоне,  где компания Nissan закрывает свой автозавод. Без работы останутся 3 тысячи человек на самой фабрике и 20 тысяч - на...
 
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