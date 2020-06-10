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Стрельба в стокгольмском торговом центре
10.06.2020 17:44 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСрочные новости приходят из Стокгольма. Полиция сообщает о попытке ограбления со стрельбой в ювелирном отделе одного из торговых центров. Бандитам удалось скрыться. Посетителей торгового центра эвакуировали. Как сообщается, жертв нет.
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Срочные новости приходят из Стокгольма. Полиция сообщает о попытке ограбления со стрельбой в ювелирном отделе одного из торговых центров. Бандитам удалось...
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