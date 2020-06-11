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Расовые волнения и массовые беспорядки в США и Европе переросли в настоящую войну с памятниками

11.06.2020 22:10 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Протестующие за права темнокожих оскверняют и разрисовывают статуи и монументы в крупных городах Америки. Подобные акции зафиксированы и в Европе. Начали почему-то с Христофора Колумба. Его статуи были снесены разгневанной толпой в Миннесоте и Виргинии. А до этого памятник открывателю Америки сбросили в озеро в американском Ричмонде. Активисты движения за права чернокожих также добились демонтажа 12-тонного памятника главнокомандующему армией Конфедерации Роберту Ли. К слову, статуи конфедератов крушат повсюду.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала удалить их даже из здания конгресса (а это 11 монументов). В Европе дела обстоят не лучше. В Бельгии демонтировали статую короля Леопольда Второго. В Британии разрисовали памятник Уинстону Черчиллю. В залив сбросили монумент известному парламентарию Эдварду Колстону. 

 
 
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Протестующие за права темнокожих оскверняют и разрисовывают статуи и монументы в крупных городах Америки. Подобные акции зафиксированы и в Европе. Начали...
 
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