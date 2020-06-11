|
Расовые волнения и массовые беспорядки в США и Европе переросли в настоящую войну с памятниками
11.06.2020 22:10 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПротестующие за права темнокожих оскверняют и разрисовывают статуи и монументы в крупных городах Америки. Подобные акции зафиксированы и в Европе. Начали почему-то с Христофора Колумба.
Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала удалить их даже из здания конгресса (а это 11 монументов). В Европе дела обстоят не лучше. В Бельгии демонтировали статую короля Леопольда Второго. В Британии разрисовали памятник Уинстону Черчиллю. В залив сбросили монумент известному парламентарию Эдварду Колстону.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Протестующие за права темнокожих оскверняют и разрисовывают статуи и монументы в крупных городах Америки. Подобные акции зафиксированы и в Европе. Начали...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Мира)