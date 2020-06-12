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Украина получит от США 250 млн долларов для защиты от «российской агрессии»
12.06.2020 07:26 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
США планируют предоставить Украине $ 250 млн, чтобы Киев смог защищаться от «российской агрессии». Об этом сообщается на сайте американского Минобороны.
«Это подтверждает давние отношения в области обороны между США и Украиной — важнейшим партнером на передовой стратегической конкуренции с Россией», — говорится в сообщении Пентагона. В американском военном ведомстве отметили, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Выделенные средства пойдут на закупку снаряжения, а также обучение и подготовку украинских военных.
В Министерстве обороны Украины отметили, что помощь в размере $ 250 млн также включает в себя транспорт, медицинское оборудование, средства контрбатарейной борьбы и системы обеспечения кибербезопасности.
В украинском военном ведомстве поблагодарили американскую сторону за поддержку реформ в Украине и укрепления обороноспособности страны «в условиях продолжающейся российской агрессии». Также в Киеве подчеркнули, что приближение сектора безопасности Украины к стандартам НАТО остается одним из главных приоритетов правительства страны.
В 2019 году в США заморозили военную помощь Украине. Демократы связали это с давлением на Киев с целью начать расследование против кандидата на предстоящих президентских выборах Хантера Байдена. Позже Главное контрольное управления США признало решение Дональда Трампа о приостановке военной помощи Киеву нарушающим закон.
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В украинском военном ведомстве поблагодарили американскую сторону за поддержку реформ в Украине и укрепления обороноспособности страны «в условиях...
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